Hilona Gos et Julien Bert se sont rencontrés sur le plateau de W9.

Hilona Gos fait condamner Julien Bert à deux ans de prison

Les ex-candidats de téléréalité Hilona Gos et Julien Bert se sont rendus jeudi au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence dans une affaire qui les oppose. La justice française a condamné le jeune homme à de la prison ferme.

La justice a tranché. Julien Bert écope de deux ans de prison dont un an ferme, et est condamné à payer des dommages et intérêts. Une décision qui sanctionne de nombreux mois de clash par publications interposées sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Hilona Gos et Julien Bert s'étaient rencontrés en participant à l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour sur W9 en 2020. La romance avait tourné à l'aigre, puisqu'en février de cette année, Hilona avait pris la parole sur YouTube. Dans une longue vidéo, elle avait dévoilé – à la stupeur de ses abonnés – des parts sombres de sa relation avec Julien Bert, qu'elle avait accusé de violence conjugale et également d'escroquerie.

Pour prouver ses dires, elle avait notamment diffusé des audios de conversations entre Julien et elle:

«Toi quand tu m'as étranglée, c'était pas pour essayer de me prévenir de quoi que ce soit. C'est parce que t'étais complètement bourré. Tu m'as étranglée et c'est Pamela qui t'a arrêté. La personne violente entre toi et moi c'est toi et tu le sais très bien»

Hilona avait diffusé des audios compromettants. image: instagram

L'ex-candidate des Princes et Princesses de l'amour avait en outre accusé son ex d'avoir vidé les comptes de leur société de cosmétiques Juliette Nonna, qu'ils avaient montée conjointement. La jeune femme avait expliqué que, malgré de nombreuses réclamations, elle n'avait jamais revu son argent.

«Je n'ai jamais rien reçu, je n'ai pas eu d'appel ni de contact, rien n'a bougé»

De son côté, Julien avait rejeté ces accusations, les qualifiant de mensonges. La situation ne pouvant se régler à l'amiable, Hilona avait décidé de porter plainte. Selon Voici, une enquête a été menée dès le mois de septembre. La jeune femme avait été entendue pendant que Julien faisait de la garde à vue. Selon la version de la candidate, le tribunal d'Aix-en-Provence a décidé de directement terminer l'enquête et d'ordonner un procès en décembre.

C'est sur ses réseaux qu'Hilona a dévoilé la sentence réservée à son ex:

«Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a rendu la décision suivante: 2 ans de prison dont 1 an ferme avec convocation devant le juge d'application des peines; 1 an de sursis probatoire avec les obligations et interdictions suivantes pendant 2 ans (obligation d'indemniser, obligation de soin, interdiction de contact) 5 ans d'interdiction de gérer.» Propos d'Hilona.

La justice a traité la plainte en partie civile d'Hilona, mais aussi de la société Juliette Nonna.

«Julien Bert devra indemniser la société à hauteur de

104 628 euros et 65 centimes.» Propos d'Hilona.

Outre cette décision de la justice, la jeune femme a tenu à partager ses émotions sur Instagram:

«Justice a été rendue, apparemment ce jour était très attendu car des vérités allaient être rétablies»

«La seule vérité? COUPABLE de toutes les violences et abus de bien sociaux»

Julien Bert compte faire appel. source: instagram

De son côté, Julien Bert a fait savoir qu'il ne se laisserait pas faire:

«J'espère tourner la page mais ça ne sera pas le cas. J'ai l'intime conviction que je n'ai pas été assez écouté, entendu et compris surtout. Donc on a décidé de faire appel de cette sanction»

Julien Bert s'exprime Vidéo: watson

