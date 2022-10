Heidi Klum et sa fille Leni pour Intimissimi. capture d'écran instagram

People

«Qui fait ça?» - Heidi Klum et sa fille s'embrassent en lingerie

Le duo mère-fille pose pour la marque de lingerie Intimissimi. En sous-vêtements, elles se sont montrées complices devant la caméra mais pour certaines personnes, c'est tout simplement gênant.

En début de semaine, on vous parlait d'une nouvelle campagne publicitaire pour la marque de lingerie italienne Intimissimi mettant en vedette Heidi Klum (49 ans) et sa fille Leni (18 ans).

Le duo mère-fille, visiblement très complice, pose devant la caméra en lingerie sexy. Ça se prend par la taille, ça se caresse, ça se frôle et pour certains fans des deux mannequins, c'est limite, voire malaisant.

Les internautes se sont lâché dans les commentaires, autant sur le compte Instagram de Heidi que sur celui de Leni: «C'est bizarre», «C'est gênant». Un autre se demande qui danse à moitié nue avec sa mère dans la vraie vie.

Heidi & Leni Klum pour Intimissimi:

Vidéo: youtube

Mais Heidi Klum et sa fille ne sont pas dans la vraie vie, elles sont dans une pub. Et ce ne sont pas des gens normaux comme vous et moi. Les règles de la vie ordinaire ne s'appliquent pas à ce type de personnes. C'est comme lorsqu'une star donne le nom d'une ville ou d'un point cardinal à son enfant, dans le monde normal, ça ne passe pas, dans le monde de Hollywood, où le problème?

Heidi et sa fille en lingerie, c'est bizarre? Ouais, c'est un peu malaise TV. Non, les gens ont l'esprit mal tourné. Non, mais ça ne me donne pas envie d'acheter de la lingerie de cette marque.

Une autre vidéo postée par Heidi Klum sur Instagram montre le behind the scene du spot original. Un behind the scene léché, comme s'il faisait partie de la campagne publicitaire. Dans le clip, la mère et la fille s'embrassent furtivement sur la bouche, de quoi mettre encore plus mal à l'aise les fans. Heidi Klum a désactivé les commentaires, signe généralement de bad buzz.

Le behind the scene:

Vidéo: instagram

Côté médias, Ulrika Jonsson, journaliste du Sun, n'a pas maché ses mots: «Heidi rejoint un certain nombre de mères mannequins et célèbres qui ont pris la décision stratégique d'exposer leurs filles. C'est comme si les filles étaient devenues la dernière marchandise à avoir et à vendre.»

Un autre truc que les gens trouvent gênant:

(mad)

Plus de photos d'Emrata naked et pas afraid 1 / 19 Plus de photos d'Emrata naked et pas afraid source: instagram