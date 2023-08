En guise de réaction à l'annonce de son divorce? Un poignée de vidéos bizarroïdes et quelques anecdotes sur du poulet frit. Bref, Britney a fait du Britney. montage: watson

Le divorce de Britney sera sale

Vous étiez trop occupé à barboter dans le lac pour suivre le tourbillon du divorce de Britney Spears ce week-end? Pas de panique, voici les dernières nouvelles toutes fraîches. Au menu: rumeurs de tromperie, fascination pour les couteaux, oeil au beurre noir, poulet frit et léchage de cuisses.

Depuis l'annonce fracassante du divorce de notre Britbrit nationale la semaine dernière (qui a arraché quelques sanglots hystériques à l'auteure de cet article, bien que posée face à la mer avec un succulent plat de linguine au poulpe), les nouvelles tombent à une cadence de dix minutes dans la presse people américaine. Voici donc le récap' du week-end.

Britney sort du silence et achète du poulet frit

Pour commencer, Britney est apparue. Enfin. Au lendemain de la confirmation de leur séparation par son futur ex-mari, le danseur/mannequin/coach sportif de 29 ans Sam Asghari par un nonchalant «shit happens» (traduisez: «la merde, ça arrive»). Tard dans la nuit de vendredi, l'artiste de 41 ans a été photographiée par des paparazzis en sortant d'un restaurant «Dave's Hot Chicken», en Californie, l'air «abattu» (dixit le Daily Mail) et limonade à la framboise à la main.

Après s'être emmurée dans le silence pendant plusieurs jours (à la seule exception d'un post Instagram annonçant son ambition de s'offrir un cheval), Britney s'est finalement exprimée à son tour ce samedi. Et comme on ne change pas une Britney qui gagne (ou qui divorce), l'intéressée l'a évidemment fait au travers d'une vidéo... de danse.

C'est en dansant, boots et bikini citron vert, que Britney a confirmé son divorce avec Sam Asghari. image: instagram

«Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble», a indiqué Britney dans la légende. «6 ans c'est long pour être avec quelqu'un donc, je suis un peu choquée mais... je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, car honnêtement, ça ne regarde personne!!!» a-t-elle ajouté, avant de rassurer ses fans en affirmant qu'elle «va très bien».

La preuve: dimanche, voilà que Britney nous gratifie de deux nouvelles vidéos. La première seins nus, boots noirs et petite culotte rose, allongée dans des draps blancs. Du Britney tout craché. La seconde, plus énigmatique, dévoile la princesse de la pop en robe à paillettes et lunettes de soleil. La séquence démarre sur un mâle se penchant sur elle pour lui lécher langoureusement la cuisse...

Première séquence. image: instagram

Avant de poursuivre sur Britney, hilare au bord d'une piscine, portée par une brochette d'autres mâles aux muscles saillants et au torse nu.

Deuxième séquence. image: instagram

En guise de description sous la publication? Un pêle-mêle d'informations chaotiques. Britney y évoque des retrouvailles ratées avec un «soi-disant ami», une «heure de conduite pour du poulet!!!!» sur Malibu Canyon Road, la «pire route du monde», et une poursuite par les pap's, mis au parfum par un informateur inconnu. Sans doute une référence à sa virée nocturne chez «Dave's Hot Chicken» pour croquer dans une cuisse de poulet frit.

Conclusion de ce week-end mouvementé: «Je mets ma robe verte et me présente chez mes amis !!! J'ai invité mes garçons préférés et J'AI JOUÉ TOUTE LA NUIT !!!» conclut la pop star, tel un doigt d'honneur rageusement brandi envers son ex-mari.

Comment va-t-elle?

Bref, Britney est (en roue) libre et déjà, son «bien-être est de plus en plus préoccupant», s'alarme TMZ. «Sam était son principal soutien et elle est totalement isolée du reste de sa famille.»

Des proches de Britney, qui n'a jamais fait mystère de ses problèmes de santé mentale, se veulent toutefois rassurants. Selon un initié au Daily Mail, Britney serait «bien entourée», par une équipe d'amis, de membres de la famille et d'employés. Sans oublier son bichon maltais, Lulu, et son chat, Wendy. La star aurait reçu des appels, des SMS et des gages de soutien par dizaines de ses proches, y compris de personnes à qui elle n'a «pas parlé depuis des années».

«Elle s'en sortira. Elle a traversé pire et personne ne permettra qu'il lui arrive quoi que ce soit» Un proche de la famille Spears, au Daily Mail.

Entre rumeurs de tromperie et de violences conjugales

Pendant ce temps, les circonstances qui entourent la séparation entre la chanteuse et son quatrième mari se précisent. Enfin, «précisent», c'est vite dit. Selon Page Six, voilà des mois que le couple vit dans des domiciles séparés. «Il n'était pas super présent», glisse un proche au tabloïd. «Il disparaissait pendant des mois pour aller filmer et elle restait toute seule.»

«Britney voulait un conte de fées et elle n'a pas compris. Elle sentait que l'amour de Sam n'était pas inconditionnel» Un initié, à Page Six.

D'autres rumeurs s'avèrent moins à la faveur de la chanteuse. Selon des sources de TMZ, il a pu arriver que Britney, qu'on dit «fragile et hyper-sexualisée», ait des accès de violence physique. Peu de temps après que Sam Asghari ait déposé les papiers du divorce, l'épisode de l'«oeil au beurre noir» émerge dans les médias.

«Sam dormait lorsque Britney s'est emportée et a commencé à le frapper. Il n'a pas riposté, mais il a été stupéfait» Un proche, à TMZ.

C'est sans oublier les marques de bleus sur les bras de Monsieur, la prétendue «fascination pour les couteaux» de Madame qui «inquiétait» son mari, et la présence d'armes blanches «partout dans la maison», y compris dans la chambre à coucher. «Britney était paranoïaque à l'idée que quelqu'un s'en prenne à elle, et elle avait besoin des couteaux comme protection», allègue une source à TMZ.

Ajoutez sur ce gâteau de rumeurs de tromperie entre Britney et un «membre du personnel», ainsi que de potentielles vidéos de «comportements sexuels inappropriés», et vous obtenez la base d'un divorce qui s'annonce déjà garni en spéculations crasses. Sources diverses et variées se bousculent au portillon pour donner leur avis sur la descente aux enfers du couple, marié pendant 13 mois.

«Il n'y a pas eu de tromperie. Et il mesure 1,8 mètre et elle 1,58 mètre, alors comment pourrait-elle l'attaquer?» Un autre initié, à Page Six.

Que s'est-il vraiment passé entre Bribrit et Sam? Tout Hollywood semble avoir son avis. image: instagram

Vous l'avez compris: c'est compliqué, et ça part dans tous les sens. Ce n'est sans doute que le début, alors que Britney vient d'embaucher l'une des avocates les plus féroces d'Hollywood, «la crème de la crème des spécialistes du divorce». La promesse d'un combat judiciaire amer, long et plein de rebondissements.

«Le seul espoir désormais est que Sam se montre raisonnable ou sinon, il aura Laura Wasser à affronter» Steve Dennis, auteur d'une biographie sur Britney Spears, à TMZ.

L'aide de la «reine du divorce» ne sera en tout cas pas de trop pour obtenir la garde des chiens, Porsha, doberman offert par Sam à Britney en 2021, et Sawyer, berger allemand qu'ils ont adopté conjointement cette année.

Sans compter les questions de pension alimentaire (Britney pourrait verser à son ex-époux la somme de 1 million de dollars tous les deux ans pendant 15 ans, selon les estimations d'US Weekly), le partage de la maison commune de 11,8 millions de Thousand Oaks, en Californie, ou encore les droits sur les chansons produites par Britney pendant leur union.

Il faut encore mentionner le récent contrat de 15 millions de dollars avec la maison d'édition Simon&Schuster pour les mémoires de Britney, qui font déjà trembler toute la colline d'Hollywood.

The Woman in Me, dont la sortie est encore prévue pour le 24 octobre prochain, ne devrait pas comporter d'attaques envers son ex-époux. «Britney voudra peut-être faire un gros travail d'édition du livre maintenant, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait le temps», spécule son biographe, Steve Dennis.

En parlant de secret, les avocats des deux partis devront aussi se battre sur la très discutée «clause de confidentialité étendue» prévue dans le contrat de mariage, qui interdirait à Sam Asghari de dévoiler quoi que ce soit de sa relation avec Britney. On dit qu'il menace déjà de ne pas la respecter - ce que réfute son porte-parole au Hollywood Reporter.

«Il y a de nombreuses affirmations selon lesquelles Sam conteste le contrat de mariage et menace d'exploiter son ex-femme avec des vidéos. Cependant, toutes ces affirmations sont fausses et aucune intention négative n'a jamais été dirigée contre elle et ne le sera jamais. Sam l'a toujours soutenue et la soutiendra toujours.» Brandon Cohen, représentant de Sam Asghari, au Hollywood Reporter.

En attendant, Britney Spears et Sam Asghari auraient coupé toute communication, laissant à leurs équipes juridiques le soin de gérer les négociations. La suite dans le prochain épisode.