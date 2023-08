Lizzo a choisi la voie des réseaux sociaux pour s'exprimer. Keystone

«Je ne suis pas méchante»: accusée de harcèlement sexuel, Lizzo répond

La chanteuse américaine, poursuivie pour avoir contraint des employées à toucher des prostituées selon des accusations, a publié un communiqué jeudi. Reconnaissant être exigeante et ouverte sur les questions d’ordre sexuel, elle a en revanche réfuté toutes les autres allégations.

Il n'y aura pas eu besoin d'attendre un procès pour connaître la position de Lizzo sur l'affaire qui la concerne. «Ces derniers jours ont été terriblement difficiles et extrêmement décevants», a-t-elle confié dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, jeudi 3 août.

La chanteuse fait en effet actuellement l'objet de poursuites judiciaires après que trois de ses ex-danseuses l'ont accusée de harcèlement sexuel et moral sur leur lieu de travail. Pour celle ayant fait de la lutte pour l’estime de soi son cheval de bataille, ces allégations s'avèrent «scandaleuses».

«Mon éthique de travail, ma morale et mon respect ont été remis en doute. Ma personne a largement été critiquée. Habituellement, je choisis de ne pas répondre aux fausses allégations, mais celles-ci sont beaucoup trop incroyables et scandaleuses pour ne pas être abordées.» Lizzo, chanteuse américaine. instagram

Déclarations «sensationnalistes»

En premier lieu, Lizzo a abordé les accusations de harcèlement professionnel. Comme le rapporte Page Six, la chanteuse de 35 ans a déclaré que les affirmations dévoilées deux jours plus tôt - et qu'elle juge «sensationnalistes» - provenaient d'anciennes employées ayant «déjà admis publiquement» que leur comportement lors de tournée avec elle avait été «inapproprié et non professionnel».

Publication de Lizzo sur son compte Instagram. capture d'écran instagram

Si la célèbre interprète de 2 Be Loved (2022) a reconnu être une passionnée exigeante, elle a en revanche réfuté tout débordement visant «à mettre quelqu'un mal à l'aise ou à ne pas le valoriser en tant que membre essentiel à l'équipe».

Consciente qu'un tel communiqué pourrait lui être défavorable, Lizzo a souligné dans sa déclaration ne pas tenter d'apparaître comme une «victime», implorant cependant ses fans et ses abonnés de se rappeler qu'elle n'était pas «la méchante décriée dans les médias ces derniers jours.»

«Très ouverte avec ma sexualité»

Elle s'est ensuite confrontée aux accusations de harcèlement sexuel:

«Je suis très ouverte avec ma sexualité et n'ai aucun problème à l'exprimer. Mais je ne peux pas accepter ou permettre aux gens d'utiliser cette ouverture d'esprit afin de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Il n'y a rien que je prenne plus au sérieux que le respect que nous méritons en tant que femmes dans le monde.»

Finalement, la star américaine a abordé les soupçons d'attaques sur le physique à l'encontre de ses anciennes employées. Souffrant d’obésité, elle a affirmé savoir «ce que c'est que d'avoir honte de son corps au quotidien» et qu'elle ne critiquerait ou ne licencierait «absolument jamais un employé en raison de son poids».

Mardi, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont déposé plainte à Los Angeles, dans l’Etat de Californie, contre la chanteuse américaine pour les avoir harcelées au niveau sexuel, racial et religieux. Depuis, Lizzo fait face à de nombreuses critiques et de colossales pertes de soutiens. Parmi ceux-ci, celui de Beyonce, qui l'aurait retirée du remix de son célèbre morceau Break My Soul, a appris mercredi 2 août Buzz Feed (2022).

