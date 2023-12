Kim Glow expose son bambin, et les internautes sont choqués. instagram: @kim.glow.off

People

Elle «affiche son nourrisson pour du pognon» et se fait lyncher à TPMP

Kim Glow est depuis quelques semaines sous le feu des critiques pour avoir créé un compte Instagram à son bébé. L'ex-star des Marseillais est venue s'expliquer sur le plateau de TPMP mardi.

Plus de «Société»

Elle est née le 13 novembre 2023, mais est déjà une mini-star sur les réseaux. De qui s'agit-il? De presque tous les «nepo-babies», nous direz-vous, puisque les enfants de stars sont exposés au regard indiscret de la Toile dès le plus jeune âge. Et dans la grande famille des candidats de téléréalité, le phénomène ne fait pas exception. Récemment, sur ce même thème, c'est l'ex-star des Marseillais Kim Glow (Sophie Laune de son vrai nom) qui fait parler d'elle.

Sa petite «Talia Glow» n'a pas encore 5 semaines qu'elle a déjà un compte Insta avec son prénom, et le pseudo de maman. Le compteur de followers, lui, s'est déjà emballé: plus de 11 000 âmes se sont mobilisées autour de l'unique photo, et des «stories» postées de façon quotidienne.

Ladite publication... source: instagram: @taliaglow_

En description du compte, une adresse mail pour les futures demandes collaborations. Et pour certains internautes, c'est avéré:

«Déjà des filtres sur ce pauvre bébé … mon dieu ils vivent vraiment dans un monde à part» Commentaire vu sur Instagram. @taliaglow_

Alors que Kim est toujours restée très mystérieuse quant à l'identité de son compagnon, la première photo publiée de son bébé date, elle, du 22 novembre. Les internautes sont aussi offusqués qu'étonnés:

«Elle affiche pas son mec mais par contre, afficher sa fille de même pas un mois pour de l’argent ça dérange tout de suite moins» instagram

«Utiliser l’image de son nouveau-né pour se faire du pognon, c’est affligeant. Il faut au minimum avoir 13 ans pour avoir un insta, pas 13 jours» instagram

«Elle vient de naître et t’en loupes pas une pour afficher ton nourrisson sur les réseaux. Pauvre victime 2.0»

Passe d'armes à TPMP

Pour répondre à ces attaques, Kim s'est rendue sur le plateau de TPMP mardi. La séquence a donné lieu à un échange mouvementé entre Gilles Verdez, Raymond Aabou, et la starlette, qui assure «ne pas comprendre la polémique».

Les images de l'échange à TPMP 👇 Vidéo: watson

«J'ai créé ça pour ma fille, pour qu'elle ait des contrats, pour son compte en banque, pour sa sécurité financière», assure la starlette de 39 ans. «Pour qu'à 18 ans, elle me dise merci maman.»

Kim s'est défendue d'instrumentaliser son bébé:

«C'est pas pour me faire du fric sur le dos de ma fille»

De son côté, Gilles Verdez a estimé que poster des photos de bambins est très imprudent, puisqu'ils risquent d'être exposés au regard de prédateurs. «C'est dangereux!», a-t-il assuré.

«Donc on fait plus rien parce qu'il y a des gens détraqués sur terre? C'est à eux de se contenir, tous ces pervers» La réponse de Kim.

La polémique est encore montée d'un ton avec Raymond, qui a axé sa rhétorique sur le thème du travail. «Normalement, les gens ouvrent un compte pour leurs enfants, ils travaillent durement...»

Kim Glow: «Et si j'ai pas envie qu'elle travaille dur, moi! Et qu'elle ait son compte rempli...»

Raymond: «Ah, voilà, tu veux que ta fille ne foute rien comme toi, qu'elle se réveille tous les matins, comme toi "coucou, les loulous!"»

Sous les rires de l'assemblée, Kim essaie tant bien que mal de se défendre: «il faut se lever le matin et être dégoûté de se lever pour dire qu'on travaille durement?», a-t-elle rétorqué. «Ouais, je me lève avec le sourire. Et ma fille, je veux qu'elle se lève avec le sourire.»

Sous la séquence, malgré des critiques, de nombreux internautes ont tenu à défendre la jeune maman:

«Pourquoi ça choque? Vous pensez que les enfants sur les magazines ils bossent gratuit ?» tiktok @tpmp

«Mais genre, il y a des tas de mères qui présentent leurs bébés pour des castings pub, je vois pas le mal, c'est son enfant 🤷🏿‍♀️» tiktok @tpmp

«Eh y’a que des aigris dans les commentaires! C’est sa fille, si elle veut lui faire faire des contrats publicitaires, qui ça regarde, sérieusement ?» tiktok @tpmp

Et vous, comprenez-vous la polémique? Non! Cette jeune maman est libre de faire comme elle l'entend! Oui! On n'expose pas ainsi son bébé sur les réseaux. Il y a un temps pour tout. Heu...Kim QUI??

«Etre fan de Taylor Swift et Kanye West, c'est pas ok»