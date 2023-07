Allons, vous ne reconnaissez pas le couple «le plus WTF d'Hollywood»? image: tmz

Ce couple est la preuve qu'on peut se quitter en bons termes

Et même se tripoter un peu, au passage, dans un club de Vegas.

C'est un plaisir trop rare, mais on a tous au moins un ex qu'on aime bien. Cette personne dont on n'a pas envie d'arracher les viscères pour y pendre sa lessive. Ni même de brûler l'appartement. Cette personne à qui on ne veut que du bien, malgré la rupture. Voire avec laquelle on pourrait se laisser aller à un petit câlin, après avoir bu deux verres. La chanteuse Avril Lavigne et le rappeur Tyga appartiennent à cette catégorie.

Après une romance aussi brève qu'inattendue, le couple «le plus WTF d'Hollywood» a été aperçu par TMZ dans un club de Las Vegas ce week-end. Ils viennent pourtant de rompre en juin dernier, sur «décision mutuelle». Les deux artistes estimaient que la relation «suivait simplement son cours».

Ce samedi, Avril assurait un DJ set sous le soleil du beach club «Encore» de Las Vegas. Et devinez qui se trouvait justement dans la section VIP, pour assister à sa performance? Tyga, bien sûr. La chanteuse aurait rejoint son ex-boyfriend juste après le concert.

Avril Lavigne assurait le show au beach club «Encore» de Vegas. image: instagram

Selon nos confrères, les ex-tourtereaux ont été observés en train de «se donner des coups de pied». Des coups de pied tout en douceur, on précise. TMZ ajoute encore que «Avril et Tyga semblaient être de bonne humeur», surpris «en train de rire et de sourire ensemble».

Petits murmures entre amis. image: tmz

Le duo a finalement quitté le club ensemble, après qu'Avril ait pris quelques photos avec des fans. Si la presse people susurre qu'ils ont prévu de «rester amis», comme le veut la formule consacrée, restons à l'affût. Les coups de pied dans les tibias de ses ex, parfois, ça marche. (mbr)