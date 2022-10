Nul doute que les droits d'auteur pleuvent toutes les nuits sur les draps en soie de J.K. Rowling.

J.K. Rowling craint-elle de perdre des fans? «Je m'en fous, je suis riche»

Répondant à un internaute qui lui demande si l'érosion de son lectorat l'empêchait de dormir, l'auteure régulièrement accusée de transphobie dit regarder paisiblement son compte en banque.

Pour espérer câliner Morphée, certains insomniaques comptent les moutons. J.K. Rowling a une astuce bien à elle pour parvenir à dormir: compter son pognon.

Sur Twitter, jeudi soir, un internaute s'est inquiété de la qualité du sommeil de Madame Harry Potter, depuis qu'elle est régulièrement noyée d'accusations de transphobie.

«Comment dormez-vous, sachant que vous avez perdu tout un public qui n'achète plus vos livres?»

C'est probablement parce que ce tweet était dénué de toute agressivité apparente (et de faute de syntaxe pour le coup) que la star s'est autorisée à répondre. Et, sur les réseaux sociaux, rien ne remplacera jamais une bonne dose d'élitisme pécuniaire pour moucher proprement un tacle ironique.

Sa réponse: «Je lis mes chèques de royalties les plus récents et je trouve que la douleur disparaît assez vite» J.K. Rowling

Thunes vs. échelle de valeur

Si l'argent ne fait pas toujours le bonheur, il peut être un puissant somnifère. Et nul doute que les droits d'auteur pleuvent toutes les nuits sur les draps en soie de J.K. Rowling. Une large frange des twittos a d'ailleurs applaudi l'uppercut, en lui assurant qu'elle méritait l'opulence dans laquelle elle ronfle en cuillère (en or). Les grommèlements, eux, grimpaient tous, et sans surprise, sur l'échelle des valeurs: «Si vous trouvez que l'argent est plus important pour vous que le simple fait d'être un être humain décent, cela dit à peu près tout, n'est-ce pas?»

Voilà quatre ans que l'auteure à succès bataille contre des militants pour espérer conserver son droit à la parole. La polémique avait démarré en 2018 par le like, sur Twitter, d'une publication comparant les femmes trans à des «hommes en robe».