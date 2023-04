People

Cette star de «Stranger Things» s'est fiancée

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram. Le couple vit une idylle depuis près de trois ans.

Plus de «Société»

Tout va pour le mieux dans la vie de Millie Bobby Brown. Après avoir fait la promo de la sortie prochaine de son livre, l'actrice de 19 ans vient tout juste d'annoncer ses fiançailles avec Jake Bongiovi.

Les tourtereaux ont pendant longtemps déclaré n'être que des meilleurs amis avant d'officialiser leurs relations en mars 2022 sur le tapis rouge des EE British Academy Film Awards.

Une annonce qu'elle a faite sur son compte Instagram en postant une photo en noir et blanc prise probablement peu de temps après la demande, un moment «Ralph Lauren» qui sent bon les bijoux et les vêtements très chers.

«Je t'ai aimé trois étés et maintenant, je les veux tous 🤍», a-t-elle écrit en légende du cliché. En couple depuis près de trois ans avec le fils de Bon Jovi, l'actrice s'est empressée d'annoncer la nouvelle qui divise les internautes, toujours présents pour donner leur avis alors qu'on ne leur a rien demandé.

Photo en noir et blanc façon pub pour une marque de luxe. Image: instagram

Sur Twitter, c'est le choc

Sur Twitter notamment, les réactions sont vives. Les critiques ciblent tout particulièrement son âge et celui de son futur mari, qui n'a que 20 ans.

«Mais elle a 15 ans?»

«Se fiancer en moins de deux ans de relation, (même pas un an et demi en vrai) c'est vraiment pas une bonne idée»

«Elle est mineure, non?»

«Dans 2 ans, elle divorce😂😂😂»

Sur Instagram, c'est tout love

Sur Instagram, c'est carrément le monde des bisounours dans les commentaires. Influenceurs, personnalités du showbiz et fans, tous ont félicité Millie et Jake. La bienveillance et la paix dans le monde.

«Ahhhhh félicitations à toi magnifique rayon de soleil»

«BonJillie forever!!!!!» «BonJillie», c'est la contraction de Millie et Jake. Vous le sentez venir le hashtag du mariage sur les réseaux sociaux?

«Magnifique! Je suis si heureuse pour vous❤️»

Jake Bongiovi a lui aussi partagé la nouvelle sur son compte Instagram mais en publiant la même photo d'eux mais de dos et en couleurs.

Image: instagram

On ne sait pas grand-chose sur le cadet du clan Bon Jovi qui se décrit comme acteur, producteur et «un mec cool dans l'ensemble» sur le réseau social. Le magazine Elle a essayé de faire un article sur lui titré ainsi: «Tout sur Jake Bongiovi, le fiancé de Millie Bobby Brown». On apprend, par exemple, qu'il a 20 ans, que sa mère est Dorothea Hurley, qu'il était un athlète au lycée, ou encore que l'un de ses amis est Noah Schnapp, un autre acteur de Stranger Things. Merci Elle. Et sinon, selon Google, il n'est ni plus ni moins que le fils de Jon Bon Jovi. (sia)

Plus de sujets People:

Les Beckham, en couple depuis des siècles

1 / 9 Les Beckham, en couple depuis des siècles source: instagram

Il ne s'attendait probablement pas à ça: