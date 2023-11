Caroline Receveur n'est pas complètement guérie

Le couple, qu'elle forme avec le mannequin Hugo Philippe et dont l'amour a donné naissance à leur fils Marlon, conserve des projets pour l'année à venir, dont un déménagement et un voyage à Londres. (ag)

«Durant la mastectomie, ils retirent tous les tissus du sein, y compris la tumeur, et ils l'analysent. Et il reste quelques cellules microscopiques cancéreuses.»

Les Simpson ont un point commun avec le nouveau président argentin

Dimanche, le président Javier Milei a été photographié plusieurs fois non loin d'un drapeau baptisé «The Gadsden Flag». On y voit un serpent à sonnette se déployer au-dessus d'un célèbre slogan libertarien. Quésaco?

Alors, certes, nous avons épinglé les Simpson, mais Metallica, Rocky IV, le film Tootsie ou encore la série The Last of Us auraient tout aussi bien fait l'affaire. L'important était de signifier que la popularité (très) étendue de «The Gadsden Flag» n'est plus à prouver.