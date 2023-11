People

Travis Kelce n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air

Suffit pas d'avoir de beaux yeux et de belles dents pour être validé par l'internet Travis! Et Taylor Swift ne pourra rien pour toi, désolée.

Le nouveau petit-ami de miss Taylor Swift est dans la sauce. En cause, des tweets publiés il y a plus de dix ans déterrés par les internautes, dans lesquels Travis Kelce fait du fat-shaming, se moque des gens «gros» et des filles «moches». En atteste ce tweet qui date, soulignons-le, du 29 mars 2010:

Image: twitter/reddit

«Haha quand les gros tombent, c'est comme un spectacle au ralenti, parce qu'ils ne tombent jamais, ils dégringolent toujours et touchent progressivement le sol.»

De quoi faire paniquer les Chiefs puisque depuis cette polémique, ces tweets indésirables sont progressivement supprimés du profil de l'athlète. Mais trop tard, Travis est désormais fiché comme misogyne et grossophobe. Aïe.

Image: twitter/reddit

«J'ai l'impression que si tu veux être pom-pom girl, tu dois passer un test de beauté.... il y a trop de pom-pom girls moches ici.»

Ça sent le roussi pour Travis

Et sortir avec Taylor Swift ne lui permettra pas de redorer son image auprès des internautes en tout cas. Puisque ces derniers, comme à leur détestable habitude, ont sauté sur l'occasion pour remuer le couteau dans la plaie.

«@taylorswift13 c'est ton mec?» Un internaute à Taylor Swift

«Travis Kelce est un peu trop défendu quand on sait que certains de ses anciens tweets sont racistes» Un autre internaute à Taylor Swift

Vous l'aurez compris, les internautes, ces êtres si parfaits qui n'ont jamais fait d'erreur de leur vie, ont pris un malin plaisir à crier haut et fort à quel point Travis n'est finalement pas si chouette que ça. Mais certains d'entre eux ont, pour une fois, fait preuve d'un peu de jugeote en prenant la défense du joueur des Chiefs.

«Vous pouvez reprendre les anciens tweets de Travis autant que vous voulez, mais cela n'en fait pas sa vérité aujourd'hui» Un internaute visiblement agacé

Et à juste titre. C'est à croire que ces diablotins n'ont jamais publié de messages problématiques. La seule différence, c'est qu'eux ne sont pas des stars et c'est d'ailleurs peut-être mieux ainsi. Il en faudrait en tout cas bien plus pour perturber les deux tourtereaux qui semblent vivre une idylle parfaite, n'en déplaise aux internautes. (sia)

