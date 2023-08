La robe de la dissension.

People

Maeva Ghennam humiliée par AliExpress

Le site AliExpress accuse Maeva Ghennam de promouvoir une contrefaçon d'un de ses modèles de robe. L'influenceuse se défend, tandis que Booba en a profité pour attraper sa veste. On vous explique.

Plus de «Société»

Il y a des week-ends comme ça; on vaque à nos propres occupations, entre lessives et airbrushing excessif de photos Instagram, et voilà que tout à coup, notre fil «X» (anciennement Twitter, pour clarifier les choses) s'emballe sur un «drama» dont nous aurions préféré ne rien savoir.

Des news de Maeva👇 People «J'ai les fesses en feu» Maeva Ghennam a des problèmes anaux

Au cœur de celui-ci, une influenceuse qui ne prend jamais de vacances sur les réseaux: Maeva Ghennam.

Aux dernières nouvelles, cette dernière s'est fait épingler par le site AliExpress, qui l'accuse de promouvoir une contrefaçon d'un de leurs produits. L'objet de la chamaillerie? Une sorte de robe de bal satinée, «la Lorie en forme de sirène, aux couleurs dorées».

Il faut avouer que le site de commerce en ligne chinois a su utiliser les codes modernes pour afficher leur cible. AliExpress France a notamment reposté une photo de la star des Marseillais portant une robe très semblable à ladite toge vendue à 89 euros dans son e-vitrine. Non sans commenter:

«Merci Maeva Ghennam de compter parmi nos fidèles clientes» Les relations publiques, ça ne plaisante plus

Saisissant ses réseaux, la Marseillaise a fait savoir qu'elle n'a pas digéré la pique. Elle a assuré que la tenue provenait de la marque Diamonds By Hatim, une boutique de robes de mariées et soirées cocktail basée à Lyon. Selon ses mots, il s'agit de la robe qu’elle envisage de porter lors du mariage de son agente Magali Berdah avec Stéphane Teboul, pour qui elle tiendra le rôle de demoiselle d’honneur. Pas de contrefaçons ici!

«J’attaque AliExpress. J’ai compris ce qu’ils font. C’est le plus gros site de contrefaçon et ils veulent du buzz pour vendre sur mon dos alors que c’est eux qui ont copié la robe d’une couturière connue au Kosovo» Maeva Ghennam sur les réseaux

«Ils osent dire que je suis une cliente fidèle alors que je n’ai jamais commandé sur le site claqué plein de contrefaçons. Ils sont vraiment culottés», a-t-elle encore fait savoir.

La Marseillaise se rappelle-t-elle de la tête déconfite de sa collègue de fil actu, Poupette Kenza? La semaine passée, la vedette de Snapchat a douloureusement appris qu'elle avait écopé d'une amende de 50 000 dollars, infligée par la DGDGRS, soit la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (aka la CIA française de la peoplesphere du net).

Certainement:

«Ça aurait pu me faire des problèmes avec la DGDGRS, heureusement que j’ai toutes les preuves» Maeva Ghennam

Il n'en fallait pas plus pour que le Duc de Boulogne - aka le chasseur d'influvoleurs - affiche celle qu'il a déjà prise pour cibles sur les réseaux à plusieurs reprises:

(jod)

Maeva Ghennam nue sur Insta à cause de sa mère👇 Vidéo: watson

On change de sujet?