Shakira évite la prison en échange de 13 millions d'euros

En échange de la suspension du procès, elle a écopé notamment d'une amende de plus de 7,3 millions d'euros correspondant à «50%» du montant de la fraude. Elle avait déjà versé par ailleurs 17,45 millions d'euros au fisc pour régulariser sa situation dans cette affaire.

L'annonce du versement de cette somme intervient après l'accord scellé lundi entre le parquet espagnol et l'interprète de «Waka waka» et «Hips don't lie» afin d'éviter un procès pour une fraude fiscale en 2012, 2013 et 2014.

Condamnée lundi à payer une amende de plus de 7 millions d'euros (6,7 millions de francs) pour fraude fiscale en Espagne, la star planétaire de la chanson Shakira a versé 6,6 millions d'euros (6,3 millions de francs) de plus en août dans le cadre d'une autre procédure, a-t-on appris vendredi auprès de son entourage.

