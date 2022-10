Zac Efron incarnera Kevin Von Erich dans The Iron Claw. shutterstock/dr/watson

Zac Efron ne ressemble plus du tout à ça

L'acteur de Baywatch est actuellement sur le tournage de The Iron Claw et il est méconnaissable.

Zac Efron est comme Kakarot Frieza dans Dragon Ball Z: quand vous pensez qu'il a atteint sa dernière transformation, il en remet une couche en devenant encore plus monstrueux.

L'acteur de 35 ans est actuellement sur le tournage de The Iron Claw, un biopic qui retrace la vie de Kevin Von Erich, catcheur professionnel américain et membre de la famille de catcheurs Von Erich. Pour incarner cette légende du catch des années 1980 âgée aujourd'hui de 65 ans, il a subi une importante transformation physique.

Des photos de Zac Efron torse nu ont été prises sur le tournage en Louisiane lundi 24 octobre et quelque chose nous dit qu'il sera bientôt recruté dans l'équipe des Tortues Ninja.

Elle est bien loin l'époque de High School Musical quand Zac Efron n'était qu'un minet. Petit oiseau a pris son envol et est devenu un énorme gypaète barbu.

Il y a déjà plusieurs mèmes qui circulent sur les réseaux sociaux.

Je me demande comment les acteurs d'Hollywood transforment leur corps si rapidement pour leurs rôles.

L'histoire vraie et tragique d'une famille de catcheurs

The Iron Claw suit l'ascension et la chute des six fils de Fritz von Erich (trois fois champion du monde de catch dans les années 1960). Zac Efron incarne le dernier survivant. The Iron Claw peut-être traduit par «La griffe de fer», mouvement signature du clan qui consiste à prendre la tête de son adversaire puis de le soulever et de le faire tomber sur le dos.

Image: wikipedia

La famille von Erich a vécu une succession de drames, à tel point qu'on l'a surnommée la «malédiction Von Erich». L'aîné Jack s'est noyé à l'âge de 6 ans aux chutes du Niagara au Canada. Ce décès a hanté la famille pendant des décennies. Le père a élevé ses fils, Kevin, David, Kerry, Mike et Chris, au rang de célébrités du catch. Mais en 1984, David décède dans un hôtel d'une entérite (inflammation de l'intestin grêle) à l'âge de 25 ans. S'ensuivront trois suicides: Mike se donne la mort par overdose médicamenteuse en 1987, à l'âge de 23 ans ; ses Chris et Kerry se suicident quant à eux en se tirant une balle, respectivement à 21 ans et 33 ans.

La sortie du film The Iron Claw est prévue pour 2023.