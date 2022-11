La fille de Johnny Depp, Lily-Rose sort de son silence. shutterstock

Voici pourquoi Lily-Rose Depp s'est tue pendant le procès de son père

La fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis a expliqué dans une interview pourquoi elle a gardé le silence durant le procès de son père contre Amber Heard.

Le procès de Johnny Depp contre Amber Heard massivement médiatisé s'est achevé le 1er juin. Les deux acteurs, mariés de 2015 à 2016, s'accusaient mutuellement de violences conjugales. A la barre, on a entendu Kate Moss, l'ex-petite amie de l'acteur, quant à Vanessa Paradis, la mère de ses enfants, elle a écrit une lettre en sa faveur. Celle qui a été particulièrement discrète pendant ses six semaines de procès, c'est sa fille, Lily-Rose Depp.

Dans une nouvelle interview accordée au ELLE américain ce mercredi 16 novembre, elle a expliqué pourquoi.

«Quand c’est quelque chose de si privé et de si personnel qui, tout d’un coup, ne devient plus si personnel… Je me sens vraiment en droit d’avoir mon jardin secret de pensées» Lily-Rose Depp

L'actrice et mannequin de 23 ans précise qu’elle souhaite simplement être définie par son propre mérite.

«J’ai l’impression que pendant une grande partie de ma carrière, les gens ont vraiment voulu me définir par les hommes de ma vie, que ce soit les membres de ma famille ou mes petits amis, peu importe, explique-t-elle. Et je suis vraiment prête à être définie pour les choses que je mets en avant.»

Lily-Rose Depp raconte aussi qu'elle et son frère ont été élevés le plus loin possible de la notion de célébrité et du regard du public. Elle s'est confiée sur son enfance, protégée bec et ongles par ses parents.

«Mes parents ont protégé mon frère et moi autant que possible, confirme Lily-Rose Depp, reconnaissante, dans cette interview. Mon enfance ne ressemblait pas à l'enfance de tout le monde. Et c'est très particulier, mais c'est aussi la seule chose que je connaisse.»

L'entretien est à retrouver en intégralité dans le numéro de décembre/janvier du Elle américain.

