Aqababe sort du plateau de TPMP en larmes

People

Agressé à son domicile, ce blogueur accuse Poupette Kenza

Le blogueur Aqababe, qui aurait été agressé à son domicile parisien mardi, a témoigné sur le plateau de TPMP mercredi. Alors qu'il accuse l'influenceuse Poupette Kenza, celle-ci s'est défendue de toute implication.

Plus de «Société»

Aqababe, le blogueur français qui s'est fait connaître en dévoilant potins et secrets du monde de la téléréalité, passe une sale semaine. Il a en effet révélé avoir été agressé par trois individus masqués à son domicile, ce mardi. Selon les informations du Parisien, l'un d'eux portait une arme de poing.

Selon ses déclarations aux policiers, les faits se seraient déroulés mardi matin, aux alentours de 10h45, à son domicile situé dans les Hauts-de-Seine. Alors qu'on sonne à sa porte, Aniss Zitouni (son vrai nom) se retrouve face à face avec trois individus, masqués par un cache-cou, vêtus de noirs, les mains dissimulées par des gants. C'est alors que l'un d'eux sort un cutter de sa poche.

Toujours selon Aqababe, l'un d'eux aurait lancé:

«Aqababe, c’est comment de parler de Poupette Kenza?»

L'un d'eux aurait alors sorti une arme de poing de sa poche. «Immédiatement, il m’a mis un coup à la tête avec la crosse de l’arme», assure le blogueur.

«Il pointait constamment son arme avec le canon dans ma direction et m’a dit à trois reprises: "ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule"»

Le jeune homme serait tombé dans les pommes pendant 30 secondes. Un laps de temps au cours duquel l'un des agresseurs aurait saisi le téléphone d'Aqababe, lequel aurait «automatiquement enclenché un appel aux urgences.»

Poupette pointée du doigt

Le blogueur français de 24 ans estime qu'il y a une personne responsable de cette intrusion: Poupette Kenza. Ces derniers temps, Aqababe a en effet dénoncé à plusieurs reprises les placements de produits qu'il estime frauduleux de l'influenceuse aux 1,2 millions d'abonnés sur TikTok, et qui est désormais installée à Dubaï.

En réponse, toujours selon le Parisien, celle-ci a multiplié les «messages menaçants» sur Snapchat, lesquels ont largement été relayés sur la Toile. Elle ne cite cependant jamais directement Aqababe. Par exemple:

«S’ils ne repartent pas troués, je ne m’appelle pas Kenza» Propos de Poupette sur Snapchat. source: le Parisien

Les enquêteurs devront déterminer si l'agression à domicile est liée de quelque façon que ce soit à l'influenceuse, assure encore le média français. L'avocat du blogueur, Me Tom Michel, a fait savoir que deux plaintes ont été déposées: l'une contre X, et l'autre contre l’influenceuse Poupette Kenza.

Face aux lourdes accusations dont elle fait l'objet, l'influenceuse a vivement réagi sur les réseaux, clamant son innocence:

«Ne croyez même pas à ça, vraiment c'est de la pure invention digne de la mafia» Poupette Kenza

Sur Instagram, Poupette a menacé de porter plainte contre Aniss pour «diffamation» et «incitation à la haine».

«Lâchez-moi avec vos dramas à la con» Poupette, sur Instagram

Poupette Kenza se dit innoncente. source: instagram

Aqababe en pleurs à TPMP

Aniss Zitouni s'est rendu mercredi sur le plateau de Cyril Hanouna pour témoigner de son agression, et donner son point de vue.

«Je me suis dit: je vais mourir» Aqababe raconte son agression sur le plateau de «Touche pas à mon poste».

Cependant, la séquence a tourné au drame lors d'une interaction avec Guillaume Genton. «Je suis vraiment désolé de te voir dans cet état-là», a notamment déclaré le chroniqueur. «J'ai juste une question, sans animosité: est-ce que cela te fait prendre conscience du danger du métier que tu exerces, qui est une sorte de journaliste People 2.0?»

«On s'en était parlé à l'époque, tu as un fonds de commerce qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir leur vie privée dévoilée» Guillaume Genton

La nouvelle chroniqueuse, Redd Moon, 25 ans, a également abondé dans le sens de Genton :« Je sais de source sûre que parfois tu dénonces des faits, sans savoir s'ils sont véridiques ou pas... est-ce que ça te fait ouvrir les yeux?»

La tension monte entre Redd Moon et Aqababe👇 Vidéo: extern / rest

Le blogueur s'est alors défendu: «il n'y a qu'en France où il y a cette impunité envers Aqababe. Moi, on peut tout me faire, on peut me frapper, on peut me séquestrer, on peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur internet...», a déclaré le jeune homme, au bord des larmes. Son avocat a alors tenté de prendre sa défense: «Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire son procès mais pour parler d'une agression. Les gars, vous vous croyez où?» Cependant, le blogueur, à fleur de peau, a fini par quitter le plateau en éclatant en sanglots.

Aqababe fond en larmes sur le plateau de TPMP👇 Vidéo: extern / rest

Téléspectateurs et internautes sont, de leur côté, tout à fait divisés:

Côté pile:

Côté face: «Loin de vouloir paraître insensible mais la fin 😭😭 c’est vraiment un sketch en fait»

De son côté, le blogueur n'a toujours pas digéré les remarques du chroniqueur. «Tu jubilais, tu t'es senti vengé par mon agression», a-t-il notamment écrit sur X, dans un message adressé à Genton:

Pour l'heure, l'on ne sait pas si les agresseurs de Aqababe ont été interpellés. Affaire à suivre...

On change de sujet?

Une femme panique durant un vol, on l'accuse d'être possédée 👇

Vidéo: watson

Qui a dit que les codes-barres se ressemblaient tous? 👇