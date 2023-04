People

Bilal Hassani fait hurler les catholiques

Dans le cadre de sa tournée, le chanteur français Bilal Hassani a prévu mercredi de se produire à Metz dans une Basilique désacralisée. Le choix du lieu n'est pas du goût de deux collectifs catholiques de la région.

Plus de «Société»

Ne fait-il jamais retomber le buzz? Après une polémique autour de son dernier clip, le chanteur Bilal Hassani a décidé de partir en tournée pour la promotion de son dernier album Théorème.

Bilal Hassani a 23 ans. instagram

Avant Bordeaux et Toulouse, le Français a décidé de poser ses enceintes à Metz, le 5 avril à 20h. Cependant, le choix du lieu n'est pas du goût de tout le monde, puisqu'il s'agit...d'une basilique désacralisée, soit l’ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Celle-ci n'est plus un lieu de culte; elle a été cédée à la ville en 1946 et transformée en lieu culturel.

Cependant, une fois le concert annoncé, un collectif catholique de la région, qui se décrit comme étant «au cœur d’un combat civilisationnel, culturel et social», est monté aux barricades.

«Nous vous alertons sur la venue du chanteur drag queen (...). Bilal Hassani, égérie d'un monde nihiliste et matérialiste, n’a pas sa place en ce lieu» Un membre du collectif Aurora Lorraine sur Instagram

Comme l'explique un membre d'Aurora Lorraine sur Instagram, si l’église a été désacralisée, il reste que «c’est un héritage qu’on doit défendre» face «à la tempête du wokisme qui souffle un par un les piliers de notre civilisation». La basilique la plus vieille de France reste un fort symbole de la ville de Metz, continue le collectif, et «mérite donc d'être protégée».

Selon le média Lorraine actu, un autre groupuscule, Lorraine Catholique, s'est joint aux contestations. Celui-ci estime que la tenue de la performance va «hideusement profaner l'ancienne église».

En symbole de résistance, les deux collectifs appellent à venir prier le chapelet à 19h45 ce mercredi 5 avril devant la basilique, avant le début du concert. Ceux-ci n'entendent cependant pas boycotter le chanteur:

«Notre but premier est qu’il ne présente pas son concert dans ce lieu, il y a plein d’autres salles à Metz» Aurora Lorraine

Contacté par le média Lorraine actu, l'adjoint à la culture et aux cultes à Metz estime que la religion n'est pas concernée par l'événement, et qu'il s'agit «d’une pure location de salle.»

«La basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains a été désacralisée dans les années 1500. Elle a été utilisée comme entrepôt pour mettre du matériel puis la gestion a été confiée à la Cité Musicale. Aujourd’hui, il y a toutes sortes de concerts.» Patrick Thil, adjoint à la culture et aux cultes à Metz

L'adjoint a également souhaité que les organisateurs maintiennent le concert, «sinon cela va créer un précédent très préjudiciable», a-t-il précisé.

(jod)

La réaction du collectif Aurora Lorraine👇

Et maintenant, une douloureuse demande en mariage👇 Vidéo: watson