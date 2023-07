People

Rosalía n'est plus en couple

L'artiste Rosalía, ayant notamment fait sensation lors de son récent passage au festival nyonnais, s'est séparé de Rauw Alejandro. Les deux célèbres tourtereaux s'étaient fiancés quelques mois plus tôt.

L'amour ne dure-t-il réellement que trois ans? L'adage semble du moins se confirmer pour Rosalía et Rauw Alejandro. La chanteuse catalane et le rappeur portoricain ont récemment mis fin à leur relation. D'après People, premier média à avoir révélé l'information mardi 25 juillet, ces derniers ont décidé de rompre leurs fiançailles survenus quatre mois plus tôt.

Rosalía et Rauw Alejandro étaient en couple depuis un peu plus de trois ans. instagram

La nouvelle a de quoi choquer les fans. Car ces derniers avaient été parmi les premiers avertis de la bonne nouvelle. Rosalía et Rauw Alejandro avaient en effet annoncé se fiancer au sein du clip Beso dévoilé en mars 2023.

Si vous ne connaissez pas ce titre: Vidéo: YouTube/RosaliaVEVO

En couple depuis la fin d'année 2019, ils avaient officialisé leur relation en septembre 2021, avant de partager des tatouages en commun en 2022. Si les raisons de cette séparation demeurent secrètes, le magazine américain affirme que les deux stars de musique latine seraient néanmoins restées en bons termes:

«Des sources ont indiqué qu’en dépit de leur amour et leur respect mutuel, ils sont tombés d’accord pour mettre un terme à leurs fiançailles» People Magazine

De nombreux prix

Cette information intervient alors qu'à tout juste 30 ans, Rosalía semble être au sommet de sa gloire. Ayant terminé samedi 22 juillet sa tournée Motomani qui a fait danser dans de nombreux pays à l'international, elle a également brillé au cours de son passage en Suisse, à Nyon, dans le cadre du Paléo Festival, quelques jours plus tôt.

Révélée par le morceau Malamente en 2018, elle a cumulé de nombreux prix. Citons parmi sa pluie de récompenses, celui décerné par le très respecté magazine musical Billboard, en 2019, pour «avoir changé le son de la musique grand public d'aujourd'hui avec sa pop fraîche influencée par le flamenco», rapportaient à l'époque de nombreux médias espagnols. (mndl)