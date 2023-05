People

Jared Leto, ce gourou qui organise des retraites spirituelles à 6700 francs

Depuis 2019, le chanteur organise avec son groupe Thirty Seconds to Mars un week-end sur une île privée avec des centaines de fans. Les images font penser à une secte.

Corina Mühle Suivez-moi

Un grand groupe de personnes - principalement des femmes - habillées tout de blanc réunies sur une île privée en Croatie autour d'un homme qui ressemble fortement à Jésus.

Jared Leto (vêtu de blanc et les cheveux flottants au vent) marche un mètre au-dessus de ses fans, sur une île privée en Croatie. image: twitter

Il s'agit d'une retraite spirituelle de trois jours menée par Jared Leto pour les fans de son groupe de musique Thirty Seconds to Mars. Ce culte créé par le chanteur et son groupe s'appelle «Mars Island» et existe depuis 2019.

Au programme: de la musique, du yoga, de l'escalade ou encore des projections de films. Le groupe a tweeté des photos de Jared Leto marchant aux côtés de centaines de personnes, avec la légende: «Oui, c'est un culte #MarsIsland.»

72 heures pour 6700 francs

Mais n'imaginez pas que Jared Leto est aussi charitable et humble que Jésus. La retraite coûte 995 dollars – transports non compris. Et ceux qui se soucient vraiment du voyage spirituel paient jusqu'à 6499 dollars (environ 6700 francs). Pour ce montant, il y a du glamping (du camping glamour) et une conversation privée avec Jared Leto. La chance! Sur trois années consécutives, environ 600 fans se sont réunis sur «Mars Island».

La vidéo promotionnelle de Mars Island👇

Vidéo: facebook

Cette année, le groupe de musique a augmenté les prix (eh oui, faut bien que Jésus mange). Les fans ont payé entre 1699 et 7199 dollars, mais la retraite n'a finalement pas eu lieu à cause du Covid et de la guerre en Ukraine. Les fans ont été remboursés.

Voici la description officielle de «Mars Island»:

«Détendez-vous et ressourcez-vous grâce au yoga sous les arbres, plongez dans la piscine, assistez à un spectacle de minuit, contemplez les étoiles et assistez à deux représentations intimes de Thirty Seconds To Mars. Mars Island est une expérience pas comme les autres.»

Jared Leto prêche la bonne parole à ses fans. image: twitter

«Jésus est là», écrit un adepte sous cette photo...

... Mais un Jésus en tongs.

Coup de pub sophistiqué ou véritable secte?

En 2019, le groupe a posté sur Twitter des photos du fameux week-end avec la légende: «Oui, c'est une secte.» Jared Leto a déclaré dans une interview au New York Times qu'un journaliste avait un jour fait remarquer qu'il avait un «culte». La star avait répondu ceci: «Je déteste le mot "fan"; ça semble tellement péjoratif. Nous avons ce culte, cette famille, ces croyants qui nous comprennent, il semble approprié qu'il y ait un nom qui s'applique à eux.»

«Nous avons ce culte, cette famille, ces croyants qui nous comprennent.» Jared Leto

Ce qui a commencé comme un joli slogan pour le merchandising et les relations publiques est finalement devenu réalité, écrit Blend Magazine. Car une personne ayant autant d'influence que Jared Leto (10,9 millions de personnes le suivent sur Instagram) pourrait accidentellement fonder une secte. Que ce soit intentionnel ou non: «Si ça ressemble à une secte et que ça se comporte comme une secte, ça pourrait être une secte», écrit Blend Magazine.

Les réactions sont mitigées

Sur les réseaux sociaux, les fans (pardon, les croyants) qualifient Jared Leto de «gourou», l'appellent «Jésus», «messie» et même «prophète». Ils sont fiers de faire partie de ce «culte». Une fan écrit même sur Twitter qu'elle était tellement épuisée par des heures d'attente dans la chaleur qu'elle n'a pas assisté à la séance photo avec le chanteur, juste pour éviter de ruiner la vision créative de Jared Leto.

Mais il y a aussi des fans pour qui l'image de gourou va trop loin:

En dehors des photos de fans, peu d'informations sur cette retraite spirituelle sont divulguées au monde extérieur. Une chose est claire: les fans de 30STM sont épris de la performance, de la personnalité et de la musique de Jared Leto. Ils l'adorent et n'ont pas peur de débourser plusieurs milliers de francs pour rencontrer l'interprète de Walk On Water sur une île isolée de la Méditerranée.

Jared Leto n'est pas le seul gourou

Le chanteur n'est pas la seule star des années 90 à avoir sa propre secte. Andrew Keegan, qui a joué dans des films comme 10 choses que je déteste à propos de toi et Clueless, a fondé une organisation spirituelle appelée «Full Circle» il y a quelques années.

Andrew Keegan dans 10 choses que je déteste à propos de toi (1999). image: Buena Vista

En 2015, il a loué une église en Californie pour diffuser son message de lumière et d'amour – et pour vendre du kombucha illégal. Cependant, l'événement a été interrompu et ils ont eu du mal à payer le loyer de l'église.

