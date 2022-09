People

Blake Lively devance les paparazzis avec ses photos de grossesse

L'actrice Blake Lively attend son quatrième enfant avec son mari Ryan Reynolds. Dans un post Instagram, elle critique le comportement des paparazzis à Hollywood.

Blake Lively montre une fois de plus son baby bump. L'actrice attend son quatrième enfant avec son mari Ryan Reynolds.

La maman de 35 ans a publié sur Instagram une série de photos montrant son ventre arrondi. Ce faisant, elle devance les paparazzis qui attendraient devant chez elle pour prendre la photo de grossesse parfaite.

Visiblement agacée, la star de Gossip Girl a écrit: «Voici quelques photos de moi enceinte dans la vraie vie - pour que les onze mecs qui attendent devant chez moi me laissent enfin tranquille.» Elle écrit également que les paparazzis la rendent folle, elle et ses enfants.

C'est ainsi qu'un baby bump est correctement mis en scène. Screenshot: Instagram

Blake Lively et Ryan Reynolds attendent avec impatience le nouveau membre de leur famille. image: screenshot instagram

L'amie de Taylor Swift est également heureuse. screenshot instagram

Elle demande également à ses fans de ne plus suivre les comptes Instagram montrant des photos d'enfants: «Vous avez tout le pouvoir contre eux. Et merci aux médias de poursuivre une "No Kids Policy". Vous faites tous la différence.»

Mère et carriériste

Elle a dévoilé son ventre arrondi pour la première fois lorsqu'elle a assisté à l'événement Forbes Power Women's Summit le 15 septembre. Elle portait une robe à paillettes sur le tapis rouge et montrait fièrement son baby bump. Depuis, elle est suivie sans cesse par les paparazzis.

Lors de cet événement, elle a parlé sur scène de l'importance de la famille dans sa vie et de la façon dont sa mère l'a inspirée et lui a donné l'exemple pour concilier famille et carrière. Blake est soutenue par son mari Ryan Reynolds, qui a annoncé en fin d'année dernière vouloir prendre du recul par rapport au travail pour avoir plus de temps pour sa famille.

(anb)