Inès Reg fait une triste annonce

La plus belle des façons de se dire au revoir, non?

La star du stand-up a en outre fait ses premiers pas au cinéma en 2021, à travers une comédie romantique diffusée sur Prime Video. Je te veux, moi non plus raconte l'évolution de la relation de deux amis, qui finissent par tomber amoureux.

Depuis, le succès est au rendez-vous: l'humoriste est une invitée régulière des plateaux télé, remplit régulièrement des salles, et est massivement suivie sur les réseaux, avec une communauté de plus de 2 millions de followers, rien que sur Insta.

Beaucoup d'hommes ont cette maladie génitale et les femmes la paient

Huit personnes sur dix contractent le papillomavirus humain (HPV) au cours de leur vie. Avec parfois des conséquences importantes. Le vaccin protège, mais les hommes sont les grands oubliés des campagnes de prévention.

La vaccination contre le cancer du col de l'utérus est monnaie courante dans les écoles secondaires. De nombreuses jeunes femmes et jeunes filles choisissent de recourir à la piqûre. En Suisse, la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) leur est recommandée depuis 2007 comme vaccination de base pour prévenir le cancer du col de l'utérus et d'autres maladies causées par le HPV. Il est préférable de le faire avant le premier rapport sexuel et entre 11 et 14 ans.