Inès Reg fait une triste annonce

On change de sujet?

La plus belle des façons de se dire au revoir, non?

La dernière story dévoile les deux jeunes gens au bord de la mer, se tapant dans les mains et se prenant dans les bras.

«Avec Kevin on est parti à Biarritz»

Les (bientôt ex-) époux n'ont pas choisi n'importe quel lieu pour tirer le rideau sur leur relation. Dans sa story Instagram , Inès filme un voyage en train, avec une légende qui peut sembler banale:

La star du stand-up a en outre fait ses premiers pas au cinéma en 2021, à travers une comédie romantique diffusée sur Prime Video. Je te veux, moi non plus raconte l'évolution de la relation de deux amis, qui finissent par tomber amoureux.

Depuis, le succès est au rendez-vous: l'humoriste est une invitée régulière des plateaux télé, remplit régulièrement des salles, et est massivement suivie sur les réseaux, avec une communauté de plus de deux millions de followers, rien que sur Insta.

L'humoriste française de 31 ans a saisi dimanche ses réseaux pour une raison inattendue: il semble qu'entre elle et Kevin, son mari, «les calculs n'étaient pas bons».

Inès et Kevin, c'est «over».

Inès et Kevin, c'est «over». image: instagram

