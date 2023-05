Alexis Ohanian et son épouse Serena Williams, enceinte de leur deuxième enfant, se sont rendu au Met Gala 2023. Image: twitter

Met Gala: deux «baby bumps» sur le tapis rouge

Après Rihanna au Super Bowl, les stars semblent s'être données le mot en utilisant un tapis rouge ou un grand événement mondain pour dévoiler la venue d'un bébé.

Team watson

Serena Williams est de nouveau enceinte! La légende du tennis a dévoilé son nouveau «baby bump» alors qu'elle et son mari Alexis Ohanian s'exhibaient au Met Gala, lundi soir.

Sa grande amie, Karlie Kloss, une mannequin et accessoirement la femme de Joshua Kushner, qui n'est autre que le frère du mari d'Ivanka Trump (vous suivez?) a fait exactement de même en affichant son petit bidon sur le tapis rouge.

Tout comme notre Roger national, qui a profité de l'événement pour dévoiler ses nouvelles lunettes «à la James Bond», la petite soeur de Venus Williams a choisi le gala de mode le plus prestigieux de l'année pour faire sa grande annonce.

«Nous sommes trois, ce soir. Je vais bien, je me sens bien désormais. Je peux arrêter de me cacher.» Serena Williams, très très très soulagée.

La championne de tennis âgée de 41 ans est déjà maman d'une fille prénommée Alexis Olympia Jr, née en 2017, de son union avec le fondateur de Reddit, Alexis Ohanian.

Et pour ceux que ça intéresse, cette année, le thème du Met Gala était «Karl Lagerfeld: une ligne de beauté», en hommage au défunt créateur de mode allemand et tout ce qu'il a fait au sein des maisons Chanel et Fendi. Vivement l'année prochaine!