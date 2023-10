On ne sait pas grand-chose du nouveau régime alimentaire «imposé» à la femme de Kanye West, si ce n'est qu'il comprend des kebabs, du jus de pastèque et des crèmes glacées. montage: watson

Kanye a fait de sa nouvelle femme une «Kim 2.0»

Bianca Censori, la plus-si-nouvelle «femme» de Kanye West, inquiète ses proches. Pas tant pour ses démonstrations publiques qui frôlent l'obscénité, que pour l'influence supposée du rappeur sur ses fringues et son régime alimentaire.

C'est vrai qu'on avait commencé à se poser quelques questions, le jour où Bianca s'était pointée à la messe emballée dans une robe/préservatif géant/filet/oeuvre d'art. Une prouesse artistique admirable, certes, mais surtout, un vêtement tout sauf conçu pour marcher, s'asseoir, se baisser... Bref, pour vivre.

Panique à bord

Depuis cet oufit très commenté, il y a eu beaucoup d'autres tenues absurdes, scènes de débauche publiques, interdiction à vie de profiter des canaux de Venise - et même une paire de fesses à l'air. Autant de scandales qui interrogent: cette pauvre Bianca, 28 ans, épouse «plus ou moins» officielle de Kanye West depuis dix mois, a-t-elle le droit de se plaindre? A-t-elle vraiment envie de se balader à poil dans les rues de Venise, les seins couverts par un oreiller? A en croire plusieurs proches de la jeune architecte australienne, pas trop.

C'est auprès du Daily Mail que les premiers cris pour libérer Bianca ont résonné cet été, pendant que les tourtereaux vivaient leur meilleure vie d'Européens décadents et traumatisaient le bon peuple italien pour encore quelques années.

Selon le tabloïd britannique, plusieurs proches de la jeune mariée ont tenté «désespérément» de la contacter. Sans beaucoup de succès. Lorsqu'une poignée de chanceux a finalement réussi à la joindre, ils se sont heurtés à une Bianca «pas intéressée par la discussion, ni par les inquiétudes de quiconque à son sujet». Et ça, c'est quand ils ne se sont pas fait tout simplement envoyer balader.

«Elle a exclu tout le monde et a dit à d'anciens amis d'aller se faire foutre, lorsqu'ils ont essayé de lui demander si elle allait bien» Un «proche» de Bianca, au Daily Mail.

«Elle dit que ses amis sont simplement jaloux de sa célébrité», déplore encore l'indiscret au Mail. Plus inquiétant? Bianca serait en réalité «coincée», sans personne pour l'aider, prisonnière des «barrières que Kanye a mises en place autour d'elle».

Un ensemble de «règles»

Ajoutez à cela un nouveau témoignage exclusif il y a trois jours, toujours dans le Daily Mail, et vous n'avez plus qu'une envie: planter le job et vos emails pour lancer une pétition #FreeBianca, et la libérer des griffes de cet affreux tortionnaire de Kanye.

«Kanye a un ensemble de règles pour Bianca, qui inclut de ne jamais donner son avis et de ne jamais porter autre chose que ce qu'il veut qu'elle porte» Une source, en exclusivité au Daily Mail.

Après tout, ce ne serait pas tout à fait la première fois. On ne connait que trop bien le penchant de Kanye pour mettre le nez dans le dressing de ses partenaires. Ce n'est pas Kim Kardashian, ni Julia Fox, relookées intégralement après leur passage dans la matrix Ye, qui diront le contraire. Souvent, pour le meilleur... Parfois, pour le pire.

Dans le cas de Bianca, c'est souvent le pire. instagram

Sans oublier quelques diktats sportifs et alimentaires: «Elle doit également manger certains aliments et aller au sport, même si Kanye ne s'entraîne pas», s'insurge l'informateur du Daily Mail. En quoi consiste précisément ledit «régime»? On l'ignore. On peut seulement déduire qu'il ne supprime ni le jus de pastèque, ni (Dieu soit loué!) les gelato italiennes. Pas plus que les kebabs, que les amoureux se sont fait un plaisir de dévorer sur un banc à Berlin, le mois dernier.

Qu'on se rassure, le prétendu régime de Bianca n'inclut pas que du brocoli vapeur.

Bah, il paraît que le jus de pastèque est un aphrodisiaque.

Toujours selon la source du Daily Mail, même si elle consomme encore plein d'autres aliments, Bianca Censori serait en quelque sorte réduite par son homme à l'état de légume: «Elle n'a plus de volonté propre et lui obéit parce qu'il l'a convaincue qu'ils sont royaux».

«Ce n'est pas son genre. C'est une personne incroyablement franche et vivante qui n'est jamais du genre à se taire» Un proche, scandalisé.

Le but final de la manoeuvre, selon ces mêmes lanceurs d'alerte anonymes? «Kanye essaie de faire de Bianca une version plus radicale de Kim - presque comme une Kim 2.0. La différence est que lorsque Kim était avec Kanye, il était respecté dans le monde de la mode. Depuis, il a perdu ce respect.»

Que l'on se rassure un peu

Justement, Page Six est allé s'informer du côté des designers de mode pour savoir ce qu'ils en pensent. Selon Mowalola Ogunlesi, créatrice de mode nigériane basée à Londres qui a collaboré avec le rappeur en 2020 pour GAP, Kanye dispose de «tout un atelier en Italie» pour fabriquer les ensembles bizarroïdes dont il affuble sa chérie. «Tout ce qu’il veut faire, ils peuvent le faire. C'est vraiment fabriqué sur place», confirme-t-elle.

«Ils le conçoivent et disposent d'une équipe interne qui fabrique tout en une journée» Un deuxième designer ayant collaboré avec Kanye West, qui a requis l'anonymat.

Quant au processus de création de Kanye pour fabriquer ces étranges tenues, rien de très «structuré», selon Mowalola Ogunlesi. Le chanteur se contente de tailler dans des collants Wolford, avant de les proposer à Bianca.

Justement! Au sujet des rumeurs sur les penchants de dictateur de Kanye West... Est-il vrai que Bianca Censori est la fashion victim de son mari? Pas du tout, selon la designer.

«Bianca a beaucoup à dire sur ce qu’elle veut porter. Tout ce que Bianca porte vient vraiment d'elle et du cerveau de Ye»

«Ils veulent montrer aux gens qu’on peut fabriquer ça soi-même. Ce sont des créations réalisables, avec des collants.» Rangez vos pancartes camarades, le hashtag #FreeBianca n'est pas prêt à devenir viral de sitôt. Enfin, jusqu'à la prochaine bizarrerie vestimentaire des Censori-West.