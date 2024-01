Les acteurs Emma Stone et Alec Baldwin ont tous deux mis des biens immobiliers sur le marché ces derniers temps. watson/getty

People

Ces stars vendent leurs baraques

Vous avez des envies d'évasion et quelques millions de dollars à claquer? Les acteurs Emma Stone et Alec Baldwin viennent tous deux de mettre des «biens d'exception» sur le marché. Vous vous laisserez bien tenter par une petit tour du propriétaire...

Qui n'a jamais, un dimanche soir, écumé les annonces des régies immobilières, à la quête d'un manoir comprenant 33 salles de bains, trois piscines, un cinéma et un court de tennis? Nous, oui.

Et on a beau ressortir de notre quête vaguement déprimé, la tête pleine de questions logistiques et existentielles (en combien de temps peut-on tester tous les WC, douches italiennes et baignoires de sa propre maison?), au fond, on en redemande. Justement, deux figures bien connues d'Hollywood vendent leurs jolies maisons, respectivement pour 4 et 25 millions de dollars. Choisissez votre camp!

Du côté de chez Emma Stone, en Californie

Commençons chez l'actrice oscarisée Emma Stone, qui cherche un nouvel occupant pour sa maison du quartier de Westwood, à Los Angeles. Une adorable maisonnette de 1926, entièrement rénovée et aux proportions «raisonnables» (entendez: 4 chambres et 4 salles de bains), dont le style est à l'image de son actuelle propriétaire («brillant et pétillant», dixit Page Six).

Construite en 1926, la demeure de style espagnol a été récemment rénovée.

De prime abord, on dirait plutôt la baraque du jardin, mais soit.

Oh, mais quelle charmante entrée!

Manifestement, Emma Stone adore le vert. Ce salon «capture l'essence colorée et rafraîchissante de la maison» (toujours selon l'annonceur, nous, on n'invente rien).

Du vert, du vert et encore du vert.

La cuisine, «spacieuse et baignée de lumière naturelle», grâce aux plafonds voûtés à double hauteur.

Suffisamment grande pour une table à manger pour six personnes.

Un petit coin salon qui s'ouvre sur «un charmant patio».

La chambre, somme toute assez modeste.

L'une des salles de bains de la maison, qui fait «écho à l'énergie du salon» avec un papier peint vert clair, une étagère intégrée «cintrée» et une «baignoire sur pattes».

La chambre du bébé, Louis Jean, que Emma Stone partage avec le comédien et écrivain Dave McCary.

Le bout de jardin.

Et, le principal... la buanderie!!!!

A en croire le Wall Street Journal, Emma Stone résidait dans sa maison à chaque fois qu'elle se rendait à Los Angeles. Si l'histoire ne dit pas pourquoi elle a choisi de s'en séparer, on sait qu'elle a cédé une autre maison à Malibu, l'an dernier, pour 4,4 millions de dollars. Selon Page Six, elle possèderait toujours des résidences à Austin, au Texas et à New York.

Les Hamptons d'Alec Baldwin

Vous préférez la côte est et le homard de l'Atlantique? Vous allez a-do-rer la maison d'Alec Baldwin. Un luxueux domaine de 5 chambres situé au 335 Town Lane, à Amagansett, dans les Hamptons.

Et qui de mieux pour vendre ses mérites que son propriétaire? L'acteur a donc joué les promoteurs dans un petit clip vidéo diffusé sur YouTube, où on le voit errer sur la plage voisine et explorer le vaste terrain de 4 hectares, pour promouvoir son domaine «absolument époustouflant», son «ciel grand ouvert» et ses «douces brises océaniques».

«Je suis tombé amoureux de cet endroit dès mon arrivée ici», clame-t-il. Encore faudra-t-il qu'il nous explique pourquoi il n'en veut plus. Des problèmes d'isolation, peut-être? Des termites?

Vidéo: watson

Allons voir ça de plus près...

La propriété était initialement cotée pour 29 millions de dollars l'année dernière.

La maison, vue de dos.

La piscine et le jacuzzi, rigoureusement indispensables.

La maison, «élégamment aménagée», comprend une cuisine spacieuse avec coin repas.

Le coin-salon.

Et puis, comme on n'a jamais assez de canapés...

La maison a été construite au début du XVIIIe siècle.

L'une des cinq chambres à coucher.

L'acteur a acquis le domaine en 1995 pour seulement 1,7 million de dollars et, au fil des ans, il a connu d'importantes expansions. Si bien qu'en septembre 2022, Alec Baldwin a d'abord tenté de la vendre pour 29 millions de dollars, avant de la retirer du marché un an plus tard, faute d'acheteur. Conscient de «l’évolution de la dynamique du marché», l'acteur reconverti en agent immobilier a procédé à des ajustements stratégiques: la maison est désormais à vendre pour 19 millions de dollars.

Pour cette somme, comptez tout de même «une salle de cinéma, une salle de dégustation de vins et une bibliothèque privée lambrissée». Alors, convaincu? (mbr)