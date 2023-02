La chanteuse Adele émue aux larmes par un fan à Las Vegas

Vidéo: watson

Voici pourquoi Adele est émue aux larmes

Durant un concert à Las Vegas, un fan au premier rang a su émouvoir la chanteuse en lui montrant une photo de sa femme vraisemblablement décédée.

Il suffit d'écouter ses chansons pour savoir qu'Adele est relativement fleure bleue. Une démonstration de grands sentiments s'est produite cette semaine durant l'un des concerts que la chanteuse donnait à Las Vegas. Sur la séquence, diffusée sur TikTok, on voit la chanteuse traverser la foule pour chanter son tube Someone Like You lorsqu'un homme dans le public a tendu son téléphone sur lequel se trouvait la photo d'une femme. Alors qu'elle entamait sa chanson, Adele a lâché d'une voix tremblante: «C'est pour vous, monsieur, qui me montre sa femme sur son téléphone…»

Dans une autre vidéo, la chanteuse s'adresse à son public et donne des explications au sujet de cette dédicace:

«Quand je marche dans la foule, j'aimerais que vous puissiez voir ce que je peux voir, bien que je parle à quelques personnes tous les soirs, je ne vois ensuite que des petits bouts d'histoires de gens qui passent.



Il y avait un homme, il était juste là, pouvez-vous le voir tenant son téléphone? Je pense que c'est sa femme sur l'écran et je ne pense pas qu'elle soit là. Ça m'a vraiment ému. On dirait que vous êtes ici tout seul, et je suis vraiment désolé pour votre perte. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir réalisé ce que vous me montriez avant de retourner sur scène.



Je vois ce petit bout de la vie des gens quand je passe, et c'est tellement beau»

Un moment de douceur salué par les fans de la chanteuse britannique dont les nombreux commentaires louent la réponse compatissante de la star. Adele a un cœur gros comme ça.



