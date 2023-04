People

Piqué tacle les fans de Shakira

Le footballeur s'est à nouveau attiré les foudres des fans de la chanteuse après les avoir critiqués dans une interview. Un an après leur séparation, pas question d'agiter le drapeau blanc.

Le départ définitif de Shakira et de ses enfants pour Miami n'a visiblement pas suffi à apaiser les tensions entre les deux ex. Invité sur la plateforme Twitch par le journaliste Gerard Romero lundi, le footballeur catalan s'est laissé aller à quelques confidences, rapporte le Huffpost.

«Ces gens n’ont pas de vie»

Dans l'interview, Piqué s’en est pris aux fans de son ex-femme Shakira et a dénoncé la vague de haine dont il est la cible depuis leur séparation et la révélation de sa nouvelle relation avec la jeune Clara Chia.

«Mon ex vient d’Amérique latine. Vous ne pouvez même pas imaginer les messages que je reçois de ses fans sur les réseaux sociaux»

Le footballeur était visiblement en forme puisqu'il a continué à clasher les fans de la chanteuse, déclarant qu'il s'en fout, car il ne les connait pas. «Ces gens n’ont pas de vie», a ajouté l'ancienne star du Barca.

Accusé de xénophobie

Sans surprise, ses propos n'ont fait qu'empirer les choses. Pour de nombreux internautes, ses déclarations sont une attaque envers la communauté latino-américaine. Les fans anglophones de la chanteuse n'ont pas non plus hésité à monter au créneau pour dénoncer le caractère xénophobe des déclarations de Piqué.

«Omg, pourquoi parle-t-il seulement de l'Amérique Latine? Shakira est tellement mondiale qu'il a probablement été insulté dans plus de 100 langues différentes. C'est aussi lui qui a laissé les commentaires actifs sur ses photos en sachant à quel point Shakira est populaire et appréciée... et à quel point ses actes sont immondes...»

«Est-ce que Gerard Piqué, un Espagnol, vient d'insulter les Latino-Américains parce qu'il est blessé par des commentaires méchants? De plus, il n'y a pas que les Latino-Américains qui ont défendu Shakira, le reste d'entre nous l'a fait aussi. Il passe pour un xénophobe.»

Shakira elle-même n'a pas non plus hésité à répondre aux propos de son ex-mari. Elle a déclaré être «fière d'être latino-américaine» en ajoutant tous les drapeaux du continent à son tweet. Près d'un an après leur séparation, la hache de guerre semble loin d'être enterrée entre les deux ex.

Si Piqué cherchait à s'enfoncer encore plus auprès de l'opinion publique, c'est chose faite. Il n'a toutefois pas encore réagi à cette nouvelle polémique. (sia)

