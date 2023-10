People

Pourquoi le soutien de Gigi Hadid à Israël est important

Le mannequin n'a jamais caché son soutien à la Palestine. Mais elle n'a pas hésité à dénoncer les violences du Hamas. Et cette fois encore, le message de Gigi Hadid n'est pas passé inaperçu.

Depuis plusieurs jours maintenant, de nombreuses célébrités et personnalités politiques s'emparent de leurs profil Instagram et autres réseaux sociaux pour dénoncer les violences du conflit qui oppose l'Israël à la Palestine. Parmi elles, Gigi Hadid. Je vous vois venir... Quel est le rapport entre un mannequin et un conflit géopolitique? Et bien contrairement à ce que l'on peut croire, le mannequin, tout comme sa soeur cadette, Bella, sont plus ou moins concernées. Explications.

En effet, mardi, Gigi Hadid n'a pas hésité à dénoncer le «terrorisme contre des innocents» après l’attaque du Hamas contre Israël survenue ce week-end. Mais pour comprendre pourquoi son message est important, il faut remonter à sa plus tendres enfances.

Une histoire de famille

Bella et Gigi Hadid sont les filles de Yolanda et Mohamed Hadid. Leur père est né à Nazareth, en Israël, le 6 novembre 1948. Avec sa famille palestinienne, il a fui en Syrie et s'est installé ensuite aux États-Unis alors qu'il n'était qu'adolescent. Cet homme, «qui n'a pas eu grand-chose dans son enfance» si l'on en croit les dires de Bella Hadid, est aujourd'hui l'un des agents immobiliers de luxe les plus influents du pays, nous explique le magazine People.

Si les deux sœurs ont grandi aux Etats-Unis, elles n'ont en revanche jamais oublié leur racine: la Palestine. Tant Bella que Gigi ont d'ailleurs déjà pris plusieurs fois position en montrant leur soutien au mouvement «Free Palestine», créé en 2003, tant sur les réseaux sociaux que dans la rue, lors de manifestation. On se souvient notamment de la présence de Bella Hadid lors d'une manifestation en soutien à la Palestine en mai 2021.

Les soeurs Hadid ont toujours revendiqué leur attachement à leur pays d'origine. Bella avait d'ailleurs déclaré vouloir «remonter le temps afin de pouvoir se battre pour la Palestine plus tôt».

Une position controversée

Si certains soutiennent les mannequins, d'autres pointent du doigt un manque de nuance. Car la prise de position des sœurs Hadid est tout aussi complexe que le conflit lui-même. A l'image du message posté par Gigi sur Instagram mardi, «les espoirs et les rêves des Palestiniens n'incluent pas la souffrance d’une personne juive».

«Le fait de terroriser des innocents n'est pas en accord avec le mouvement "Free Palestine" et ne lui apporte rien de bon» Gigi Hadid sur Instagram

Cette année encore, Bella Hadid a condamné l'attentat terroriste de Tel Aviv, affirmant qu'il était «une tragédie et une déception pour tous les Palestiniens qui réclament la paix et la justice pour tous». Une chose est sûre, leur activisme a contribué à mettre en lumière le conflit israélo-palestinien et à sensibiliser le public à l'histoire de ces deux pays. Reste à savoir si cette fois encore, Bella rejoindra sa soeur aînée puisque sa dernière intervention lui a coûté des opportunités professionnelles et bien plus, si l'on en croit son interview pour le podcast Rep en 2022.

«J'ai eu tellement d'entreprises qui ont cessé de travailler avec moi. Et des amis qui m'ont complètement laissée tomber» Bella Hadid

Pour rappel, le conflit territorial et politique qui oppose ces deux pays est né de la création de l'État d'Israël (en Palestine) en 1948, qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens.