Rihanna fait sensation en minijupe et corset à la Fashion Week

Rihanna était particulièrement éblouissante dans sa minijupe devant les flashs lors d'une soirée en marge de la Fashion Week de New York.

La femme d'affaires a fait une sortie fashion très remarquée. Vendredi 9 septembre, lors d'une soirée organisée dans le cadre de la Fashion Week de New York, Rihanna a sorti le grand jeu. La chanteuse de 34 ans a misé sur la minijupe noire en cuir et corset assorti. «She looks so fucking gooooood!», peut-on lire à son sujet sur Instagram.

Son compagnon et père de son bébé A$AP Rocky à son bras, rivière de diamants dans le décolleté, l’interprète de Diamonds a capté tous les flashs. Ou comme le dit le média Pure People, «la star a pris tous les risques pour le regard de son homme».

«Faire plaisir à son homme» ET body shaming à la fois

Car oui, en 2022, il est évident que Rihanna, qui pèse 1,4 milliard de dollars selon Forbes, s'habille de telle ou telle manière pour faire plaisir à Monsieur... Ou alors, elle avait envie de faire péter le total look noir sexy, point.

Ce n'est pas la première fois, depuis son accouchement, que le look de BadGalRiri est scruté, analysé, commenté par les internautes ou la presse people. Il lui a notamment été reproché d'avoir l'outrecuidance de porter des vêtements larges, de ne pas faire suffisamment d'efforts pour perdre les kilos de sa grossesse (!!!), ou de ne plus assumer les tenues sexy qu'elle portait pourtant lorsqu'elle était enceinte.

Proposition: et si on laissait Rihanna tranquille, qu'elle porte une minijupe en cuir, un haut lacé ou un gros jeans baggy, qu'elle soit enceinte, svelte ou charnue?

Et tenez, une autre proposition au passage... Et si on lâchait un peu la grappe de tout le monde, avec ça?

