Shakira a-t-elle utilisé une sorcière pour maudire les parents de Piqué?

Depuis l'infidélité et la déconfiture, la chanteuse et le footeux n'arrêtent pas de s'envoyer d'inoffensifs missiles déguisés en règlement de comptes. Quand Shakira se compare à une Ferrari, Piqué roule en Twingo. La Colombienne aurait même jeté un mauvais sort à ses ex-beaux-parents. Qui aime encore, châtie fort?

Refaites l'amour, qu'on en finisse. Voilà l'impression qui nous habite en assistant aux nombreuses passes d'armes entre Shakira et Gerard Piqué. Qu'importe les douze ans de relation roudoudou et les goujateries du footeux, aujourd'hui, ça se saigne à coup de refrain, de sorcière, de marques de montre et de bagnole.

Le 11 janvier, dans sa «revenge song» baptisée Pa tipos como tu, la Colombienne osait comparer la nouvelle jeune meuf de feu son chéri à une vulgaire Twingo. Se hissant elle-même à la classe d'une Ferrari. (Qui sommes-nous pour oser démentir cette affirmation.)

Tout en suggérant à l'ex-star du Barça de ne pas oublier de muscler son cerveau entre deux pompes.

Idem au niveau horloger: «Tu as changé une Rolex pour une Casio» Shakira, dans Pa tipos como tu («Pour des mecs comme toi»)

Dans la foulée, les marques concernées ne se sont pas faites prier pour défendre leur image (et gratter un peu de publicité au passage). Renault Argentine a par exemple tenté de rappeler à Shakira que l'amour ne s'achète pas. (Qui sommes-nous pour croire ça.)

«Beaucoup n'ont pas besoin d'une voiture de luxe pour être heureux, mais demandez à nos clients qui aiment la vie avec une Twingo!»

Samedi, c'est le «goujat» du ballon rond qui a répliqué dans un live Twitch. Durant l'émission, le Catalan s'est affiché avec une montre Casio au poignet.

«La Kings League est maintenant sponsorisée par Casio» (La ligue de football à sept appartenant à Piqué.)

C'est quoi cette sorcière ?

Ce week-end, les médias espagnols se sont délectés d'une supposée dernière tentative d'intimidation de la part la chanteuse Colombienne. Dans l'espoir d'éloigner le mauvais sort et d'envoûter ses ex-beaux-parents au passage, Shakira aurait planté une sorcière sur sa terrasse barcelonaise.

Détail cocasse, l'effrayante poupée est tournée en direction de la maison des parents de Piqué, qui étaient apparemment au courant de la liaison de leur fils. En fond sonore, sa dernière chanson vengeresse. Dans une vidéo partagée par plusieurs médias, on découvre un homme qui se charge de ramener discrètement la sorcière à l'intérieur.

L'amour vache

Il paraît loin le temps où le couple se voulait «spécial» et «sacré». Tout aussi loin cette époque où Shakira demandait de «respecter leur vie privée», au moment de l'annonce de la séparation. De la lave bouillante et des contrôles fiscaux ont coulé sous les ponts. La chanteuse, blessée par l'infidélité de son homme, aligne les piques et Piqué parade avec sa nouvelle gamine de 23 ans, avec la fierté d'un football avec sa première Testarossa. Nananère.

Certes, le divorce est consommé, Gerard Piqué est probablement un abruti et Shakira a manifestement encore quelques grumeaux de confiture à expulser du fond de sa gorge. Mais l'énergie folle déployée par les deux stars pour exprimer leur(s) déception(s) mutuelle(s), pourrait bien faire ressurgir un amour qui n'est peut-être pas mort en même temps que le contrat nuptial. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les marques embarquées dans cette guerre des roses n'hésitent pas une seconde à manier l'humour pour évoquer l'ex-couple le plus sexy du monde. Sous les cendres, une réconciliation?

La nouvelle lubie féminine du footballeur, Clara Chia, 23 ans, a peut-être du souci à se faire, car l'ancienne étudiante espagnole en relations publiques le sait certainement: qui aime encore, châtie fort.