Travis Kelce a passé un moment en tête-à-tête avec la chanteuse dimanche matin. A droite: Kelce quitte le terrain après avoir joué contre les New York Jets. source image: ap

People

Taylor Swift s'est lâchée ce week-end

Dimanche matin, le joueur de la NFL Travis Kelce a été aperçu en train de quitter l'appartement de Taylor Swift à New York, quelques heures avant le match des Chiefs de Kansas City contre les New York Jets. Retour sur le sacré week-end de la chanteuse.

Plus de «Société»

Puisque le monde est devenu un oeil géant espionnant chaque pet des célébrités, ces dernières ont peu de marge de manoeuvre pour faire quelque mouvement sans être repérées par une horde de paparazzis et autres indiscrets. Et ce week-end, Talyor Swift n'a pas échappé aux stalkers au «media gaze» en quête de sensation.

Après des heures planqués dans les fourrés d'en face de chez Tay Tay, des journalistes d'investigation américains sont formels: la relation entre le footballeur Travis Kelce et la chanteuse semble s'intensifier rapidement, puisque le nouveau couple préféré de la webosphère s'est retrouvé dimanche matin en tête-à-tête.

Le portrait de Kelce 👇 People Qui est Travis Kelce, la star du foot qui fait hurler Taylor Swift?

Une source aussi anonyme que formelle a raconté avoir aperçu Travis Kelce quittant l'appartement de Taylor à New York vers 11 heures du matin – quelques heures seulement avant que son équipe de football, les Chiefs de Kansas City, n'affrontent les New York Jets au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey.

Selon l'initié, Kelce et son mètre 96 ont été vus quittant le parking de Swift dans le Range Rover noir de la pop star. Le véhicule l'a ramené à l' hôtel des Chiefs à Weehawken (New Jersey), où les paparazzi ont pris des photos de son arrivée.

Le véhicule en question. source: pagesix via TheImageDirect.com

La petite excursion a de toute évidence mis l'ailier vedette de très bonne humeur, puisqu'il a gentiment fait signe au public rassemblé à l'entrée de l'hôtel.

Bon, la véritable question est: y a-t-il eu une soirée pyjama? Ben non, d'après PageSix, puisque l'ailier a scrupuleusement respecté le couvre-feu strict de l'équipe, fixé à 23 heures samedi soir. Ce soir-là, d'ailleurs, Tay Tay était très occupée à organiser une soirée entre filles à New York avec Sophie Turner et Blake Lively.

Un dimanche bien rempli

Et en vrai, il y a énormément de scénarios possibles qui auraient pu justifier la présence du sportif chez la chanteuse un dimanche matin. Peut-être que Tay Tay est simplement douée pour les pancakes protéinés et les brunchs «healthy», et qu'il s'agissait pour Kelce d'une simple visite de santé avant un match d'importance.

Mais bon, il faut avouer que, même si on ne les a jamais vus s'embrasser comme Kylie et Timothée récemment, l'un des derniers clichés du duo, sur lequel on les voit partager un geste tendre lors d'une soirée, ne laisse pas trop de place au doute.

Et dimanche soir, l'interprète de Blank Space a soutenu Kelce et ses Chiefs depuis les loges VIP, en bonne compagnie. Vêtue d'un short en jeans et d'une veste en cuir noir, elle n'est pas passée inaperçue aux côtés de Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman ou encore Sabrina Carpenter.

Taylor a donné des poumons👇 Image: AP

Beacoup d'émotions... Image: AP

image: ap

image: ap

image: ap

Et puisque tout ce que fait Taylor a un impact sur le coût de la vie (allez, c'est lundi, on a droit aux hyperboles), PageSix rapporte que le prix des billets pour le match a commencé à monter en flèche, après que la rumeur s'est répandue qu'elle «prévoyait d'être présente».

Ainsi, les fans de la chanteuse pourraient bien se prendre d'une passion soudaine pour le football américain, à l'instar de ce Twitto:

«Est-ce que ce serait mignon ou psychotique d'acheter des billets pour les Jets-Chiefs pour ce dimanche dans l'espoir de voir Taylor Swift au Metlife?» Une fan sur Twitter c'est pas trop mignon, en vrai...

Taylor Swift casse régulièrement internet: