«J'étais si maigre»: Emrata se confie sur son divorce

Emily Ratajkowski était l'invitée du podcast Going mental. Elle a parlé ouvertement de la fin de sa relation avec son ex-mari Sebastian Bear-McClard.

L'auteure de My body déclare que la fin de son mariage a été un coup dur pour sa santé mentale et physique. Invitée du podcast Going mental with Eileen Kelly, Emily Ratajkowski a partagé son point de vue sur les relations amoureuses post-divorce. Le mannequin, entrepreneuse et actrice s'est séparé de son mari Sebastian Bear-McClard en septembre 2022, après quatre ans de mariage. Ensemble, ils ont eu un fils, Sylvester Apollo, qu'ils ont accueilli en mars 2021.

«Je n'ai pas eu le courage de partir pendant longtemps. J'étais vraiment, vraiment malheureuse. Je pesais 45 kilos et je venais d'avoir un bébé. Je suis devenue très maigre parce que je n'étais pas bien.»

Emrata, 31 ans, raconte à Eileen Kelly, blogueuse spécialisée dans l'éducation sexuelle et défenseur de la santé mentale, avoir «tout essayé» y compris les antidépresseurs pour se sentir mieux, car elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas chez elle.

Un extrait du podcast:

«Je pense qu'une grande partie de ce que j'ai appris en sortant de cette relation, c'est de faire confiance à son instinct. Et le "gaslighting" est une chose réelle. Je n'avais pas compris qu'il serait si agréable de revenir à moi-même et de retrouver ma façon de voir le monde, de comprendre les choses, mon instinct, etc. C'est le conseil que je donnerais à quelqu'un. Vous serez surpris de voir à quel point la vie est plus facile.»

Le gaslighting, c'est quoi? Le «gaslighting» que mentionne Emrata désigne une technique de manipulation qu'on retrouve dans une relation toxique et qui consiste à inverser les rôles de coupable et victime. Le mot avait déjà été utilisé par le prince Harry dans le documentaire Netflix Harry et Meghan. Celui-ci accusait la famille royale d'avoir fait vivre à son couple un «gaslighting institutionnel».

Emily Ratajkowski poursuit en expliquant que mettre fin à son mariage était particulièrement difficile, entre autres à cause de la pression des médias qui poussent à former la parfaite petite famille. «Je venais d'avoir un enfant. Je voulais vraiment avoir cette famille et tout le reste. C'était donc particulièrement difficile pour moi de m'éloigner totalement.»

La blogueuse Eileen Kelly a également évoqué les rumeurs d'infidélité de Bear-McClard au moment de son divorce. A l'époque, beaucoup de gens ne pouvaient pas croire qu'une «femme parfaite» comme Emrata puisse être trompée. Le mannequin a trouvé ça surprenant: «C'était très intéressant de voir la réaction à cette nouvelle, parce que je me disais: "Duh, les hommes sont des ordures, mesdames". Peu importe qui vous êtes ou à quel point vous êtes "parfaite"», a-t-elle déclaré.

Récemment, la jeune maman s'est montrée en public avec l'humoriste Eric André. Ce dernier avait posté le jour de la Saint-Valentin une photo de lui nu sur le canapé d'Emily. Depuis, c'est silence radio.

