Atteinte d'un cancer, Caroline Receveur donne enfin des nouvelles

L'ancienne star de la télé-réalité française a rassuré ses fans sur Instagram. Les nouvelles sont bonnes, mais le combat sera long, a-t-elle confié.

En juillet, l'influenceuse française a révélé lutter contre un cancer du sein. Si l'annonce a choqué la Toile et ses abonnés, Caroline Receveur se veut désormais rassurante sur son état de santé et sur le traitement qu'elle suit.

La jeune maman s'était éclipsée des réseaux sociaux, mais a «repris vie il y a quelques semaines», assure-t-elle. Elle a également expliqué avoir terminé son troisième cycle de chimio dont, heureusement, aucun effet secondaire majeur ne s'en est suivi.

«J’ai fait trois cycles [de chimio] et il m’en reste trois, sachant que chacun dure trois semaines» Caroline Receveur sur Instagram

Un an de traitement

Un traitement qui sera d'ailleurs long, a expliqué la jeune femme puisqu'il sera suivi d'une chirurgie puis de radiothérapie, d’immunothérapie et d’hormonothérapie. Au total, Caroline Receveur sera traitée pendant une année pour son cancer agressif du sein. Elle ne sait toutefois pas encore si elle devra subir une mastectomie.

«La bonne nouvelle, c’est que j’ai un traitement spécifique à ce type de cancer»

La Française a finalement eu un mot pour sa famille devenue sa plus grande force et son plus grand soutien face à la maladie. (sia)

