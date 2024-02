Vous avez loupé les Grammy's mais vous voulez faire semblant d'y connaître quelque chose au moment de la pause déjeuner? Voici les six moments forts de cette 66e édition. watson/getty

6 leçons à tirer des Grammy Awards

Du fight, du drama, des larmes, des retours inattendus et oui, aussi, un peu de musique: le résumé vite brossé des Grammy Awards, au cas où vous auriez décidé de ne pas entamer cette nouvelle semaine sur une nuit blanche. Pas de panique, on vous résume les meilleurs moments.

Il a plu dans le sud de la Californie ce dimanche, mais il en faut plus pour faire ombrage à la plus grande soirée musicale de l'année. Pendant que nous autres, Européens, dormions paisiblement sur nos deux oreilles, la 66e cérémonie des Grammy Awards faisait vibrer la Crypto Arena de Los Angeles. Voici les six moments forts dont vos collègues parleront à midi, autour de leur lunch-box réchauffée au micro-ondes.

Céline Dion est toujours vivante

Première et principale info: Célineeeeeeeeeee (à lire en criant et avec l'accent québécois, s'il vous plaît) est toujours de ce monde. Pardon pour ce cynisme, mais vu que l'icône mondiale a presque totalement disparu de la circulation depuis quatre ans en raison de ses problèmes de santé, nous nous permettions d'en douter. Aux dernières nouvelles, la superstar, atteinte du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique incurable qui provoque des raideurs musculaires et des spasmes, annulait toutes les dates de sa tournée mondiale et ne prévoyait pas revenir de sitôt sur le devant de la scène.

Et pourtant, c'est en véritable héroïne et avec une standing ovation que cette ultime invitée vraiment surprise a été accueillie pour clôturer la cérémonie 2024 et présenter «l'album de l'année». Et, spoiler... il s'agissait de Taylor Swift. Oui, encore.



Si on ne se respecte même plus entre grandes divas… Rien ne va plus. Getty Images North America

Niveau potins, il semble que les fans de la Québécoise aient été scandalisés par le dédain de Taylor à l’égard de leur idole. C’est à peine si cette pimbêche n’aurait pas «arraché» sa statuette des mains de Célineeeee pour retourner copiner avec ses amis Lana del Rey et Jack Antonoff.

Taylor sort un nouvel album, et cette fois, il est vraiment nouveau

Tout ça pour dire qu'on aurait vraiment, vraiment, voulu pouvoir vous parler des Grammy's ou de n'importe quelle cérémonie sans vous mentionner Taylor Swift. Le jury, hélas, a décidé de surfer sur la «taylormania» mondiale en décernant le prix de «l'album de l'année» à Midnights, sorti en 2022 (nous n'avions pas compris comment ni pourquoi c'est possible, à part que la Recordman Academy est vraisemblablement truffée de swifties). Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau record. Taylor a remporté ce prix plus que quiconque. Jamais.

Elle doit finir par en avoir marre, à force. Image: Billboard

Du coup, elle a profité de son discours de remerciement pour annoncer un nouvel album, The Tortured Poets Department (en français, «Le Département des Poètes Torturés») qui arrivera le 19 avril. Et celui-ci sera neuf de chez neuf, à la grande déception de ses fans. Pour en savoir plus, notre experte et Taylorologue de la rédaction, Ana, vous décrypte tout ça dans cet article.👇

Joni Mitchell a fait chialer tout le monde

Parlons musique, puisqu'on est là. C'est à Joni Mitchell, 80 ans, que nous devons la performance la plus touchante de cette édition. Quelques heures après avoir remporté son 10e Grammy, l'icône du folk-rock est montée sur la scène de la cérémonie pour la première fois en 56 ans de carrière. Une performance solennelle et émouvante qui a arraché quelques larmes émues à de nombreux participants. Taylor le bulldozer, elle, n'a pas pleuré.



La performance a ému de nombreux participants aux larmes. Getty Images North America

Pour l'anecdote, la présence de Joni Mitchell sur scène est un triomphe en soi: l'octogénaire a subi un anévrisme cérébral en 2015, suite auquel elle ne pouvait plus ni marcher ni parler - et encore moins de jouer de la guitare. Si de nombreux fans pensaient que ses jours de concert étaient révolus, la vaillante musicienne est revenue sur scène en 2022, au terme d'une rééducation intensive.



Killer Mike rafle trois Grammys et se fait mettre dehors

Après la musique, les drames! Manifestement non content d'avoir raflé trois Grammys, le rappeur Killer Mike a été escorté hors de l'enceinte moins d'une heure avant le début de la diffusion en direct, menottes aux poignets.

Trois grammophones, c'était pourtant déjà si bien. Getty Images North America

C'est à un journaliste du Hollywood Reporter qu'on doit la vidéo de la marche infamante du rappeur, menotté et escorté sous bonne garde, à travers la Crypto Arena. Si TMZ indique que l’artiste «a été arrêté après avoir prétendument eu une altercation physique avec un agent de sécurité», le département de police de Los Angeles, lui, s'est contenté de confirmer que Killer Mik avait bien été incarcéré et qu'il était en cours de libération.

Jay-Z n'est pas content et c'est à cause de sa femme

Pendant que les autorités désignaient à Killer Mike le chemin de la sortie, Jay-Z improvisait un pitch hors script sur scène. Et quand on dit hors script, pas sûr que le rappeur ait même préparé un script. Récompensé par le Dr Dre Global Impact Award, Monsieur Beyoncé a donc utilisé le temps qui lui était imparti pour livrer une vaste diatribe sur les Grammys en général - et le snobisme de la Recording Academy à l'égard de sa femme en particulier.

«Je ne veux pas embarrasser cette femme, mais elle a plus de Grammys que tout le monde et n'a jamais remporté l'album de l'année» Jay-Z, sur scène, dimanche soir.

Il est vrai que, bien que Beyoncé ait remporté plus de Grammys que quiconque dans l'histoire de la compétition (32 au total), elle n'a remporté qu'un seul des plus gros prix. Surtout, malgré quatre nominations, elle n'a jamais raflé le si convoité prix d'«album de l'année».

Jay-Z et Beyonce dimanche soir, souriants mais pas contents. Getty Images North America

Bref, c'est à une assemblée à moitié gênée, à moitié heurtée, que Jay-Z a gentiment rappelé que, ouin ouin, de toute façon, la moitié d'entre eux ne méritait pas de récompense. Pas sûr que la technique suffise à convaincre le jury d'honorer sa femme l'année prochaine. Enfin... qui sait.

Miley Cyrus n'est pas humaine

Oubliez Taylor, oubliez Beyoncé. La seule et unique véritable star de cette 66e cérémonie nous a gratifiés d'une performance aussi décoiffante que son impressionnante masse capillaire: Miley Cyrus. Sans parler de sa robe en maille métallique dorée, conçue spécialement pour elle par John Galliano pour Maison Margiela, et d'un mystérieux nouveau boyfriend aux cheveux longs que personne ne connaît (la rédaction est en train d'enquêter, nous vous tenons informés).

La prodigieuse Miley et sa choucroute décoiffante nous en ont mis plein les yeux. Getty Images North America

Après 17 années de carrière musicale et autant de succès, c'est une Miley tirée à quatre épingles qui a remporté ses tout premiers Grammys, dont «meilleure performance solo» et «record de l'année» pour Flowers. Coincée dans les embouteillages, elle a bien failli passer à côté de l'occasion de recevoir ses grammophones en personne.