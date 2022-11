marvel

Vous reconnaissez ce cul? Son propriétaire a été sacré homme le plus sexy

Chris Evans, célèbre pour être «le cul de l'Amérique» dans Avengers, a été élu par le magazine People comme l'homme le plus sexy de 2022 et j'ai envie de dire: ENFIN!

Chris Evans, Captain America pour les intimes, avait déjà un avantage de taille: son fessier parfaitement bombé et ferme à la cuisson. «C'est le cul de l'Amérique» comme dirait Ant-Man dans Avengers endgame. Non seulement l'acteur américain est reconnu pour son derrière de qualité mais aussi comme l'homme le plus sexy de 2022 par People. L'univers a parlé.

Chris Evans est l'homme le plus sexy du monde en 2022. twitter

Chaque année en novembre, le magazine américain sacre la personnalité masculine la plus sexy de l'année. En 2021, c'était Paul Rudd (Ant-Man justement), en 2020, c'était Michael B. Jordan et en 2019, c'était John Legend.

La vidéo du shooting (mettez une petite bavette par sécurité)

Vidéo: youtube

«Pourquoi c'est pas Brad Pitt?» Mon collègue Fred qui a 25 ans de retard

«Parce que Brad Pitt a été élu deux fois, en 1995 et en 2000. C'est bon, ça suffit maintenant» Ma réponse à Fred

C'est CHRIStmas avant l'heure!;)

Eh bah c'est pas trop tôt! On savait depuis de nombreuses années que Chris Evans était l'homme le plus sexy de la planète. J'veux dire... il a fait une interview vidéo avec des chiots... n'est-ce pas le truc le plus craquant du monde?

Je donnerais tout ce que je possède pour être ce chiot. tenor

Etre sexy, ce n'est pas qu'une question de physique, c'est également une attitude. En plus d'être un excellent acteur et un super-héros humble (il est le seul à pouvoir soulever le marteau de Thor), Chris Evans, 41 ans, est extrêmement sympathique. C'est ça qui donne chaud!

Chris Evans est un homme aux multiples talents. tenor

Il est également très gentleman. Lors des Oscars 2019, il avait offert une main secourable à l'actrice Regina King pour monter les marches et recevoir son prix. Un geste aimable qui l'a propulsé sur le podium des chouchous d'Hollywood.

Il est fucking A-DO-RA-BLE!!!! (Oui, je crie.) tenor

Pour le shooting, le magazine a choisi une ambiance ranch-mécano: T-shirt sale (probablement à cause de tant de sexyness), manches retroussées (probablement à cause de ces biceps trop saillants) et barbe de trois jours, Chris Evans est à tomber en une de People. Certes, j'aurais préféré une photo de lui torse nu, mais je suis contente de ce qu'on me donne.

Je veux me mettre son biceps entre deux tranches de pain et m'en faire un sandwich. people

«Vraiment, ce sera un point d'intimidation» Chris Evans qui plaisante de son nouveau statut d'homme le plus sexy... il est si drôle, merde, je l'adore

Oh! Et je vous ai dit qu'il était célibataire? people

Inutile de dire que Chris Evans est un acteur talentueux et sa carrière est en feu depuis une décennie. En plus d'avoir incarné Captain America, il a prêté sa voix au dernier Buzz l'éclair, il a brillé dans Knives out, un film à la Cluedo et il a même joué lui-même dans Free guy.

En 2023, on le verra à l'affiche de Ghosted aux côtés d'Ana de Armas, sa covedette dans Knives out. Les détails de l'intrigue de ce film d'action-aventure romantique sont pour le moment secrets. On a hâte!

Si vous n'êtes pas rassasié, voici la vidéo produite par le magazine People de Chris Evans. Essayez de ne pas tomber dans les pommes.

Vidéo: youtube

