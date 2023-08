L'acteur Kevin Hart est en fauteuil roulant. source: shutterstock

Ce célèbre acteur a défié un footballeur américain et ça a mal fini

Dans une vidéo postée sur Instagram, l'humoriste de 44 ans Kevin Hart explique pourquoi il se trouve actuellement en fauteuil roulant.

Kevin Hart n'est plus tout jeune, et la vie le lui a récemment – douloureusement – rappelé. Comme le révèle l'acteur américain sur son compte Instagram, il a lancé un défi à son ami Stevan Ridley, ancien joueur de football professionnel de dix ans son cadet. Le comédien a voulu affronter son ami sportif lors d’un sprint sur 40 mètres.

Conséquence: une blessure aux muscles abdominaux et des adducteurs déchirés. «J'ai 44 ans et je suis obligé de poser mes fesses! Je dois être l'homme le plus bête du monde», écrit Kevin Hart en légende de la vidéo, qu'il filme dans un fauteuil roulant.

A en croire ses mots, l'acteur a été puni pour avoir voulu faire des «trucs de jeunes». Ne pouvant plus se voiler la face, l'humoriste livre une triste conclusion:

«La quarantaine, c'est réel. A tous les gens qui ont 40 ans et plus: ne jouez pas avec le feu, ayez conscience de votre âge. Ce n'est pas comme si vous aviez le choix» Kevin Hart. source: instagram

La vidéo en question👇 Vidéo: instagram

Outre de nombreux fans, de célèbres amis de l'Américain ont apporté leur soutien dans les commentaires de la publication Instagram. Dwayne Johnson, qui a déjà dépassé la cinquantaine, le charrie:

«Un jour, lors d'un match de catch, mes adducteurs se sont détachés du bassin. Histoire vraie. Tu vas t'en sortir. Il va sûrement te pousser un troisième testicule, mais tu vas t'en sortir. Bon rétablissement» Dwayne Johnson source: instagram

Will Smith, qui aura 55 ans le 25 septembre prochain, se joint aux vœux de rétablissement et approuve: «Vieillir, c'est réel!»

Le fait que Kevin Hart réagisse par la rigolade à la blessure qui le cloue temporairement dans un fauteuil roulant a de quoi étonner. En septembre 2019, l'acteur s'était déjà grièvement blessé au dos dans un accident de voiture. Ce n'est qu'au terme d'une longue rééducation qu'il avait pu à nouveau marcher sans douleur.

(spot on news/ Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder)

