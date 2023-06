People

«J'ai plus de respect pour lui» The Weeknd horrifie ses fans dans «The Idol»

Le chanteur s'est pris les foudres des internautes après la diffusion du nouvel épisode de la série controversée signée HBO.

Le deuxième épisode de The Idol, diffusé dimanche soir sur HBO(et disponible sur RTS Play), a réservé quelques mauvaises surprises aux fans du chanteur. Dans une scène à caractère sexuel, on entend The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, dire à une femme de «fucking stretch that tiny little pussy». Littéralement, en français, il lui demande avec élégance et délicatesse «d'écarter ce putain de vagin étroit». La scène, qui dure à peine quelques secondes, a suffi à rendre mal à l'aise les internautes qui ne se sont pas gardés de le dire.

The Weeknd boycotté?

Comme à son habitude, Twitter s'est enflammé après la diffusion de l'épisode. Les mèmes inondent internet et les reproches fusent. Bref, le chanteur en a pris pour son grade.

«Je ne verrai plus jamais The Weeknd de la même manière après ça», a par exemple tweeté une internaute. D'autres sont allés encore plus loin:

«J'ai vraiment besoin qu'Abel soit boycotté après cette scène»

«J'ai plus de respect pour The Weeknd»

Et on ne peut les blâmer. C'est vrai que ces 12 secondes de films sont malaisantes... Difficile de savoir si ce qu'il y a de pire c'est ce qu'il dit ou la tête qu'il fait. Bref, cette scène a plutôt l'air d'avoir été tirée d'un mélange étrange entre Fifty Shades of Grey et le film Netflix 365 jours.

Je le préfère en chanteur, moi. Image: capture d'écran HBO

Lily-Rose Depp est satisfaite

Qu'importe les critiques! Lily-Rose Depp est heureuse pour Abel. «J'aime beaucoup Abel», a-t-elle déclaré après la diffusion du premier épisode. «Il a réussi à se fondre dans ce rôle d'une manière qui est vraiment difficile à faire pour n'importe qui.»

Une chose est sûre, ces nouvelles critiques n'arrangent rien pour la série, déjà accusée de faire l'apologie du viol en mars dernier.

