People

La bande de Taylor marche sur New York

C'est une sacrée brochette de nanas qui s'est réunie autour de Taylor Swift ce samedi soir pour aller manger une morce dans un restaurant chic de Bond Street, à New York. Forcément, on a bien tenté d'imaginer les quelques mots glissés avant et après cette girlsnight...

A force de vous conter les aventures trépidantes de Taylor Swift, vous n'êtes pas sans savoir que la superstar ne se déplace jamais sans sa bande de potes (presque) aussi célèbres. Ni sa paire de bottes.

Pendant que son nouvel amoureux, le fringuant joueur de NFL Travis Kelce, se trouvait en Allemagne pour un match, c'est avec ses copines que Taytay est allée profiter de la trépidante nuit new-yorkaise. Parmi les participantes? Ses amies de longue date Selena Gomez, Sophie Turner, Gigi Hadid, Cara Delevingne ou encore Brittany Mahomes, épouse d'un coéquipier des Chiefs de Kansas City et dernière en date à rejoindre la bande.

Alors qui dit soirées filles, dit évidemment potins et tenues assorties! A défaut de savoir les secrets croustillants que les amies ont pu partager pendant le dîner, voici quelques indices qui nous laissent l'imaginer...

New York, samedi soir.

Et c'est partie pour une nouvelle soirée bottes avec mes girls, youhouuuuu! GC Images

Y'a intérêt à ce que cette fois, elles aient reçu le mot pour les bottes. GC Images

Bon sang mais... Brittany? C'est quoi cette tenue? GC Images

Bah quoi? GC Images

Que tu saches ma chérie, si tu veux faire partie de la bande, faut respecter le dresscode imposé. Bottes obligatoires. GC Images

Ah, d'accord! Pardon Taylor! Je peux décider du dresscode la semaine prochaine, alors? GC Images

Absolument pas. GC Images

C'est moi qui décide. Maintenant, tais-toi. GC Images

(Et merde... Je croyais que c'était une blague, son obsession des bottes...) GC Images

(Non mais, elle se prend pour qui cette meuf? Changer mon dresscode? De quel droit?) GC Images

(Allons bon, soyons magnanime. Elle est peut-être juste un peu simplette.) GC Images

Le message vaut aussi pour toi, Sophie. Encore une fois sans bottes, et t'es virée de la bande. GC Images

Oui oui, Taylor. GC Images

Alors hop, dépêchons! J'ai réservé pour 20 heures. Vous voulez un coup de botte au postérieur pour apprendre à être à l'heure, ou quoi? GC Images

Deux heures plus tard...

J'en peux plus de ses dresscodes à la con, Gigi! J'ai quand même le droit de changer de chaussures de temps en temps, non? GC Images

D'ailleurs, je soupçonne Joe d'avoir demandé le divorce juste parce qu'il n'en pouvait plus, de ces bottes à la con. GC Images

Tu connais la règle, Soso. Si tu veux continuer à faire des soirées avec nous, tu fous des bottes. C'est pas bien compliqué. GC Images

Bon ben c'était pas si mal, cette petite bouffe. T'en as pensé quoi, Selena? GC Images

Et cette nana, Britanny, elle est pas si mal. Gentille. GC Images

Oui oui. Attends Taytay, je me concentre... GC Images

Un pied... GC Images

...après l'autre... Ouïe. Mes bottes glissent. GC Images

Allez les meufs, on accélère! C'est l'heure de la fiesta! Faites place, le gang des bottes arriiiiiive! GC Images

Ah non bon sang, j'avais oublié. Pas toi, Brittany. Pars devant, je reste avec Selena. Dresscode oblige. GC Images

Tu feras mieux la prochaine fois, ma foi! GC Images

Mais non, pleure pas Brittany. Tu veux que je continue à te tenir la main ou quoi? GC Images

Bon allez, venez là! Les meufs avant les bottes! On fait front uni!

GC Images

Par contre je te préviens, Britanny. Cette combi à paillettes... plus jamais! GC Images

... GC Images

Et tu crois aller où, toi? Reste là, Selena. Faut encore que je te glisse un mot. GC Images

Bon alors, on la garde ou pas? GC Images

La suite des aventures de Taylor, dans le prochain épisode!