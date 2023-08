Il y a dix ans, Taylor Swift et le mannequin Karlie Kloss étaient les meilleures amies du monde. Après une rupture amoureuse très discutée, le duo serait-il de retour? montage: watson

Les ex-meilleures copines infernales du showbiz se sont-elles rabibochées?

Après avoir incarné pendant six ans la quintessence de l'amitié, de la gloire et de la beauté, Taylor Swift et le mannequin Karlie Kloss («Kaylor», pour les intimes) coupaient les ponts, pour le plus grand désarroi des fans. Et pourtant! Un nouvel épisode inattendu vient de raviver cette passion amicale.

Ce 8 août 2023, alors que Los Angeles palpite pour la dernière étape de la tournée gigantique de Taylor Swift, Eras, personne n'a pu louper la nouvelle. Personne, pas même les passagers des avions survolant la cité des Anges. La (re)sortie imminente de l'album 1989, inscrit en chiffres lumineux sur le toit du SoFi Stadium. Une conclusion brillante et en fanfare.

C'est toutefois une autre réminiscence de 2014 qui a fait s'enflammer les «Swifties» et la toile. En effet, discrètement installée au milieu du gratin de célébrités venues acclamer Taylor (parmi lesquelles ses copines Selena Gomez, Emma Stone, Halsey, mais aussi la chanteuse Alicia Keys et son fils, le play-boy Channing Tatum, l'ex-boyfriend Taylor Lautner ou encore, plus surprenant, l'acteur Adam Sandler?!), se trouvait une certaine... Karlie Kloss.

Petite chronologie amicale

Ah, Karlie! Si l'univers rose, parfumé, soyeux et impitoyable de Victoria's Secret vous est méconnu, sachez que le top model américain était l'un de ses «Anges» phares au début des années 2010. «Un rayon de soleil d'1 mètre 88», écrivait Vogue à l'époque, excusez du peu.

L'ange de Victoria's Secret lors d'un défilé en 2014, où Taylor Swift a justement poussé la chansonnette. WireImage

Pour expliquer l'état presque apoplectique des fans de Taylor Swift devant la venue de cette spectatrice inattendue, il faut rembobiner un peu.

Nous sommes en 2013. Le mannequin et la chanteuse ne se connaissent pas encore, mais les deux demoiselles se trouvent déjà au firmament de leur carrière et de la célébrité. Ça tombe bien: elles fréquentent les mêmes cercles et, au fil des conversations, des échanges de cookies et de verres de vin, c'est une révélation. Un coup de foudre amical. Karlie Kloss rejoint en moins de temps qu'il ne le faut pour crier «Best friends!», le «Squad», le célèbre groupe de copines célèbres de Taylor Swift.

La vision de ces deux blondes à la ressemblance troublante, si longues, si gracieuses, aux traits fins, yeux malicieux et cheveux duveteux au vent, provoque une frénésie mondiale. «Kaylor», ainsi surnommé, forme dès lors un tout indissociable. Inséparable.

«C'était tellement déroutant pour tout le monde. Taylor est si grande, Karlie est encore plus grande, et ensemble, c'est juste surréaliste» L'actrice Léna Duhnam à Vogue, en 2015.

Les deux compères, en novembre 2014. image: getty

Roadtrip en Californie, défilés en commun pour Victoria's Secret, matchs de la NBA, sorties au restaurant, soirées pyjama, couverture en duo du magazine Vogue, excursions shopping, marathons de SMS, sessions de gym. Il n'en faut pas plus pour que les plus fans les plus fervents prêtent aux BFF plus qu'une amitié: une véritable romance.

Kaylor serait davantage que de simples meilleures copines, à en croire les fans les plus mordus. GC Images

Et puis, c'est le drame

Patatra. En 2018, le mythe s'effondre. Dans l'objectif des paparazzis, plus de trace des deux meilleures amies qui battaient le pavé new-yorkais dans des tenues accordées. Si bien que Karlie Kloss doit rassurer les âmes en peine à longueur d'interviews. Lorsque les journalistes s'enquièrent fiévreusement «si, avec Taylor, tout va bien», elle réplique:

«Le monde a-t-il besoin de savoir? Eh bien, Jennifer Lawrence était intéressée. Jen, ne t'inquiète pas, Taylor et moi sommes toujours de très bonnes amies» Karlie Kloss lors d'une séance de 73 questions avec Vogue.

Reste que, en octobre 2018, Taylor ne fera pas partie des 80 personnes conviées au mariage de Karlie avec le capital-risqueur Joshua Kushner - frère de Jared, le mari d'Ivanka Trump (le monde est petit). Pas de trace d'elle non plus à la seconde cérémonie, en juin 2019, qui réunit d'autres personnalités bankable comme Katy Perry et Scooter Braun.

Scooter Braun, oui, vous avez bien lu! L'ex-agent de Taylor Swift, celui-là même qui avait acquis, pour la somme rondelette de 330 millions de dollars, tous les droits de ses six premiers albums. Leur querelle constitue déjà un chapitre des livres d'histoire de la pop culture. Elle est à l'origine du processus épique de Taylor de réenregistrement de ses albums. Sa version réappropriée de 1989 sortira en octobre.

Et, pendant tout ce drame, en 2019, Karlie Kloss et Scooter Braun ont été photographiés en vacances ensemble. Damn.

Un nouveau chapitre?

Depuis, plus de nouvelle de Kaylor. A l'exception de quelques vagues références à une «soeur perdue» dans les chansons de Taylor, rien. Jusqu'à ce brillant 8 août 2023, lorsque l'ex-jumelle est repérée, assise dans les rangs supérieurs du stade, parmi d'autres fans normaux.

Si cela a pu faire ricaner quelques Swifties revanchardes, la plupart se sont émues de ce gage de simplicité. D'autant que, selon des tweets, Karlie Kloss aurait rejoint la section VIP au cours du concert.

Quelle que soit sa place, la présence de l'ex-meilleure amie à la dernière étape de la tournée du Eras Tours pose d'innombrables questions. Taylor savait-elle que son ex-copine venait? Karlie voulait-elle assister à la performance incognito? A-t-elle dû acheter un billet, ou s'agissait-il d'une apparition planifiée ou co-signée par Swift et son équipe? Les deux compères ont-elles enfin enterré la hache de guerre?

Une chose est sûre: neuf ans après avoir cassé Internet, l'entité Kaylor n'a pas fini de faire parler d'elle. (mbr)