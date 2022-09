Le rappeur Coolio, connu pour son tube «Gangsta’s Paradise», est mort

Il y reprenait le refrain et la musique de «Pastime Paradise», une chanson de Stevie Wonder sortie en 1976. La recette avait été gagnante, des millions d'exemplaires de «Gangsta's Paradise» s'écoulant dans le monde entier, jusqu'à se hisser au sommet des ventes dans certains pays. (ats/jch)

De son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, le musicien récompensé d'un prestigieux Grammy Award est mort à Los Angeles, a affirmé Jarez Posey à l'AFP, sans en préciser la cause. Le manager, également un proche de longue date du rappeur, avait déclaré à TMZ - publication spécialisée dans la couverture des célébrités - l'avoir trouvé inconscient dans la salle de bains d'un ami.

«Elise Lucet en slim», «Tintin au soja»: Gaspard Proust défonce Hugo Clément

Dans sa dernière chronique, l'humoriste franco-suisse s'est attelé à étriller soigneusement Hugo Clément. Le journaliste militant, ou plutôt le «flûtiste faussement ingénu du tintamarre éco-citoyen», en prend pour son grade.

Hugo Clément est un journaliste français bien connu des jeunes. Depuis quelques années, et son départ de la bande à Yann Barthès, il s'est spécialisé dans le militantisme climatique et antispéciste. Désormais actif sous les couleurs de France TV, il fonce tous les mois «Sur le front» (et sur France 5) pour mettre le doigt sur différents scandales. Celui de l'eau, des forêts, du sable ou du recyclage.