Depuis dix ans, Miley Cyrus fait tout pour vous donner l'impression d'avoir consommé les champis qu'il ne fallait pas. image: instagram

Miley Cyrus, de pucelle Disney à petite punk vengeresse

Elle appartient à la scène musicale depuis si longtemps qu'on a tendance à oublier qu'elle n'a que 30 ans. Après huit albums et bien plus de polémiques, Miley Cyrus revient à la charge avec une nouvelle bombe baptisée Flowers. Rock, provoc et bien dans ses basques.

Elle n'était plus à un buzz près. Depuis la mise en ligne de son dernier clip, Flowers, Miley Cyrus enflamme la toile et ses fans. Trois minutes et vingt-et-une secondes de saillies balancées à son ex-mari et amour de jeunesse, Liam Hemsworth. Un festival, entre le souvenir de l'incendie destructeur de leur maison à Malibu en 2018 et la date de sortie soigneusement choisie (le jour de l'anniversaire de Monsieur, le 13 janvier).

Vêtue d'une robe à capuche dorée et vintage signée Yves Saint Laurent ou d'un costard trop large mais très élégant, Miley avance, danse, nage, transpire et fait la folle, comme elle sait si bien le faire depuis plus de quinze ans.

Flowers de Miley Cyrus Vidéo: YouTube/MileyCyrusVEVO

Célèbre avant même «d'avoir ses règles»

Qu'il semble loin le temps où la «fille de» (en l'occurence Billy Ray Cyrus, figure de la country des années 90), faisait le bonheur des mamans puritaines de toute l'Amérique.

Destiny Hope Cyrus, son nom de naissance, porte plutôt bien son vrai prénom. A 8 ans, elle choisit son propre destin. «Papa, je veux être une actrice.» L'occasion se présente plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Trois ans plus tard, Disney Channel met un nouveau sitcom sur les rails, le célèbre «Hannah Montana».

Et le pitch est simple: une ado, Miley Stewart, geek paria pour ses camarades de classe, se transforme en star de la pop sitôt la nuit tombée.

Une «Britney Spears en plus chaste»: le pitch d'Hannah Montana résumé en 5 mots par Vice. Image: Walt Disney Television

Parmi plus de 1000 candidates, les producteurs et dirigeants de Disney flairent quelque chose de spécial chez cette gamine du Tennessee: une bonne dose confiance en soi, mais dépourvue d'arrogance, un sens du comique intuitif et une voix rauque de «grenouille».

En dépit d'un sérieux manque d'expérience, à l'exception de quelques leçons de théâtre et de rôles ici et là dans les pièces de l'école dans sa ville natale de Nashville, c'est un succès. Miley assure le job et devient la nouvelle coqueluche des Américains.

«Elle est pondérée, sans prétention, travaille dur. Elle veut vraiment plaire» Le réalisateur britannique Peter Chelsom

Quand la plupart des ados peuvent s'estimer satisfaits d'avoir roulé leur première pelle, à 16 ans, celle qui est devenue officiellement Miley Ray Cyrus sur le papier, compte déjà à son actif une émission de télévision, une tournée à guichets fermés et un single.

On lui prédit un avenir «sur le long terme». Contrairement à une Britney Spears, une Demi Lovato ou une Lindsay Lohan, purs produits Disney dont la célébrité précoce a brûlé les ailes, Miley ne présente aucun signe de comportement autodestructeur. Tout au plus un premier scandale, cette couverture de Vanity Fair à moitié dénudée et signée Annie Leibovitz.

Première polémique en date d'une longue série.

«Une chose dont je suis très fière, c'est que j'ai lancé mon entreprise avant d'avoir mes règles», lance avec aplomb l'enfant-star devenue adulte, au magazine Forbes en 2021. Les fans de la première heure n'ont effectivement pas oublié l'anecdote selon laquelle Miley, vêtue d'un pantalon blanc, a eu ses premières règles lors du tournage d'un épisode d'Hannah Montana.

En 2010, Miley a grandi et rendu sa perruque blonde pour un nouvel album bien à elle, au nom sans équivoque: Can't Be Tamed (en français: «Ne peut être apprivoisée»). Dans le clip, l'oisillon de 17 ans sort de sa cage, brise ses chaînes et mute en une créature fougueuse et cuirassée.

Gentiment mais sûrement, la révolution est amorcée. Image: EPA

Discrète entre 2010 et 2013, à l'exception de quelques apparitions dans American Idol et couvertures de magazine, difficile d'augurer du cataclysme que nous réserve l'ancienne chouchoute de Disney. Il a pourtant un nom: Bangerz.

L'album «le plus schizo de l'année»

Armée d'une paire de ciseaux, d'une boule de démolition, de quelques godemichés et de hot-dogs gonflables surdimensionnés, une nouvelle Miley débarque. Prête à piétiner le passé et la bien-pensance avec son quatrième disque. Officiellement «l'album le plus schizo de l'année» selon le critique de The Daily Beast. Officieusement, son premier en tant que maîtresse de son destin.

«En ce moment, quand les gens vont sur iTunes et qu'ils écoutent mes anciennes musiques, c'est très irritant pour moi, parce que je ne peux pas effacer ce genre de choses et tout recommencer.» Miley Cyrus

En tapant «scandale Miley Cyrus» sur Google, vous obtiendrez plus de 32 millions de résultats, dont une bonne partie date de l'an 2013. Image: EPA

Clou de la transformation d'Hannah Montana à l'une des récentes pop stars les plus «controversées»? Sa fameuse performance aux MTV Music Awards avec Robin Thicke, le 25 août 2013, qui provoque encore quelques sueurs indignées chez les plus farouches conservateurs.

Avec pour seuls accessoires un deux-pièces en latex couleur chair et un doigt en mousse, Miley joue du bassin et tire la langue. Image: AP Invision

L'événement restera gravé comme l'un plus tweetés de tous les temps - pas moins de 360 000 tweets générés par minute.

Une décennie après avoir charmé l'Amérique, Miley, la «Madona de la nouvelle génération», fume de l'herbe, fait entrer le mot «twerk» dans le dictionnaire, multiplie les provocations et clame fièrement sa pansexualité.

«Mon père préférerait que je sorte mes seins et que je sois une bonne personne plutôt que d'avoir ma chemise et d'être une garce» Miley Cyrus, dansune interview à Jimmy Kimmel.

Deux ans après Bangerz, cette amoureuse des bêtes (qui confie avoir pleuré après avoir goûté son premier poisson au grill, mettant un terme à sept ans de véganisme), dédie un album concept et psychédélique à ses animaux de compagnie décédés. A défaut d'être techniquement bon, le bien nommé Dead Petz «est un drapeau d'indépendance», conclut Rolling Stone.

Rock'n roll et tranquille

Confinée à Los Angeles avec ses quatre chiens en pleine pandémie de Covid, c'est une Miley Cyrus «plus introspective et plus tranquille» qui goûte à la musique et à la philanthropie, plutôt qu'aux drogues et à la fête.

Touche-à-tout, elle lance son propre talk-show sur Instagram où elle bavarde avec Reese Witherspoon, Alicia Keys, Elton John ou encore la démocrate Elizabeth Warren.

«Avec Elizabeth Warren, j'étais tellement nerveuse que j'ai mis une belle blouse en lin. Je n'ai même pas de chemisier! Tout dans mes placards est clouté, ou en cuir, ou en latex, chéri. Alors, je fouille dans ma foutue armoire, en me demandant ce que je vais bien pouvoir porter pour interviewer cette foutue sénatrice.» Miley Cyrus, au Wall Street Journal

Musicalement parlant, cette «vieille âme», comme la décrit en 2020 un critique du New York Times, embrasse «enfin son coeur rock'n roll».

La langue toujours bien tendue. image: instagram

A voir ce que son prochain album, Endless Summer Vacation, prévu pour le 10 mars prochain, nous réserve. Mais connaissant Miley, ce sera certainement une grosse surprise.