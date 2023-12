People

Presque nue, la femme de Kayne West défraie encore la chronique

Quand on pensait avoir tout vu de la part de l'infréquentable rappeur et de sa plus-si-nouvelle femme Bianca Censori, le couple arrive encore et toujours à nous surprendre.

Chaque semaine, même rengaine: il faut qu'on soit lundi. Et qui dit lundi, dit pluie, train, bus, retour forcé au travail, collègues, fitness, déprime, tupperware, micro-ondes. Vous connaissez la chanson. Heureusement, il y a un remède à la déprime qui guette: Kanye West et sa moitié, l'Australienne Bianca Censori, toujours là quand il s'agit de nous remonter le moral avec des choix vestimentaires particulièrement... audacieux.

Tenue «classée X»

Le duo, qui s'est fait une spécialité de choquer partout là où il passe, de l'Italie à l'Allemagne en passant par Dubaï, vient à nouveau de se surpasser. C'était ce dimanche, à Miami, à l'occasion de la foire d'art contemporain Art Basel, qui a réuni tout ce que la planète people compte d'artistes importants et inspirés.

«Inspirés», le terme n'est pas galvaudé pour décrire la tenue choisie par Bianca et son mari pour vagabonder entre les oeuvres d'art. Un choix que le Daily Mail a résumé pour sa part, en toute sobriété, comme une «tenue classée X qui expose ses tétons tout en portant un ours en peluche effrayant». On vous laisse juger de la qualité de cette définition.

Bianca Censori en «tenue classée X qui expose ses tétons tout en portant un ours en peluche effrayant», et son mari, Kanye West, vagabondant à Miami ce dimanche. backrid

«On dirait que ses seins étaient pleinement exposés… les tétons sortis et tout!» Dixit le tabloïd people TMZ,

visiblement tout aussi marqué.

Alors oui, on vous l'accorde, ce body couleur chair prête très légèrement à confusion. Mais ce serait oublier cet énorme nounours (que, personnellement, l'autrice de cet article ne juge absolument pas «effrayant») pour venir assagir tout ça.

Le body, vu de dos. backrid

Merci au très pudique Daily Mail de s'être chargé du floutage des tétons. backrid

Quant à son rappeur de mari, Kanye West, s'il passait nettement plus inaperçu (la faute de la peluche, sans doute), il n'était pas en reste: tout de blanc vêtu (à l'exception de l'Aigle fédéral allemand du Bundesadler qui symbolise la République fédérale d'Allemagne, inscrit dans le dos), le visage masqué et les pieds dépourvus de chaussures. Kanye a fait du Kanye.

Selon des observateurs sur place, le couple a pu errer à loisir dans les galeries sans être dérangés, ni même être reconnus. Bizarre.

Passion peluche

Il n'y a qu'eux pourtant pour défrayer la chronique en faisant d'une peluche géante le nouveau it bag. Il y a quinze jours déjà, à Dubaï, Bianca arborait une robe marron ultra-moulante, des bottes beiges, un chapeau de fourrure oversized et une immense peluche (un léopard?), qu'elle n'a pas lâché de la soirée. Comme on la comprend.

Kanye, Bianca et le léopard présumé, à Dubaï, fin novembre. instagram

Avouez que c'est doudou comme tout.

Une idée de Kanye, sans doute, qui s'est imposé comme le styliste de sa femme depuis leur mariage plus ou moins officieux, en décembre 2022. Ses incursions récurrentes dans le dressing de Bianca ont d'ailleurs soulevé les inquiétudes de ses proches depuis plusieurs mois.

Pas plus tard que ce lundi, une source proche des parents de l'Australienne confiait au Daily Mail:

«La mère et le père de Bianca trouvent Kanye légèrement dérangeant»

«Bien sûr, ils s'inquiètent de la voir voyager avec lui partout dans le monde, surtout quand il s'est fait tant d'ennemis à cause de ses actions», complète la source.

Il faut accorder à cet informateur anonyme que Kanye ne fait pas grand-chose pour arranger son cas. Sous le feu des critiques depuis des années pour ses propos jugés racistes et antisémites, le voilà qui clame dans son tout dernier morceau, Vultures, sorti en novembre en collaboration avec les rappeurs Ty Dolla Sign et Lil Durk:

«Comment puis-je être antisémite? Je viens juste de baiser une salope juive» Kanye West, Vultures.

Cela dit, aiussi inquiets soient les proches de Bianca Censori, le rappeur controversé peut dormir tranquille. Selon la même source du Daily Mail, ses beaux-parents jugent, que, «au bout du compte, Kanye est un type bien».

«Ils savent que Bianca aime cet homme et, en fin de compte, c'est ce qui est le plus important pour eux deux»

On peut aisément comprendre Monsieur et Madame Censori. Après tout, qui ne rêve pas de son gendre qu'il impose à sa fille adorée de se balader avec une peluche géante?

Voilà qui injecterait un peu de gaieté dans notre lundi matin. On va y réfléchir. (mbr)