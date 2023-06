Neymar a avoué sur Instagram avoir trompé sa petite amie Bruna Biancardi. images: instagram

Neymar passe aux aveux

La star brésilienne du ballon rond est en quête d'absolution après un adultère. Il s'est fendu d'un message d'excuse sur Instagram, à destination de sa compagne enceinte, Bruna Biancardi.

«Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être publiques.»

Voici comment Neymar ponctue un message solennel posté ce mercredi 21 juin sur Instagram. C'est en prenant son public pour témoin que le numéro 10 du PSG a décidé de faire acte de contrition pour des prouesses exécutées non pas sur le terrain, mais sous la couette. La destinataire des excuses: sa petite amie, Bruna Biancardi, avec qui il entretient une relation depuis 2020. Pour rappel, la mannequin et influenceuse brésilienne est enceinte de leur premier enfant. C'est en avril via ses réseaux que le footballeur, visiblement extatique, avait éventé la bonne nouvelle.

«Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée, et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses. Tu vas rejoindre une belle famille, avec un frère, des grands-parents, des tantes qui t'aiment déjà beaucoup! Viens vite mon fils/ma fille, nous t'attendons!» instagram de Neymar

Malgré une idylle traversée de turbulences et d'une rupture, le petit nuage de bonheur retrouvé a eu tôt fait de se percer. Des rumeurs persistantes fuitent dans la presse: le Brésilien aurait trompé sa compagne enceinte avec la blogueuse Fernanda Campos, avec qui il échangeait depuis la Coupe du monde. Pire: il aurait commis l'irréparable à l'occasion d'une date clé: le 11 juin, veille du jour de la Saint-Valentin au Brésil.

Selon le site d'informations Metropolos, qui a révélé l'affaire le 18 juin, le sportif de 31 ans aurait échangé des SMS avec l'influenceuse, lui expliquant que sa situation amoureuse était «compliquée pour le moment». De son côté, Fernanda a déclaré ne pas savoir que l'athlète était toujours en couple, car «elle ne suivait pas son actualité». Elle ne l'aurait rencontré qu'une seule fois, et «ne comptait pas le revoir».

Fernanda Campos vit aujourd'hui à São Paulo. image: instagram.

Mais l'heure est visiblement au rabibochage poignant. S'adressant à sa «Bru», comme il surnomme affectueusement sa chérie, il écrit:

«Je ne peux pas m’imaginer sans toi. Je ne sais pas si cela va marcher entre nous, mais AUJOURD’HUI tu peux avoir la certitude que je veux essayer. Notre objectif prévaudra, notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous renforcera.»

Des règles pour tromper

Comme l'indique Le Parisien, un chroniqueur people, Erlan Bastos du média EM OFF, avait publié un article expliquant que l’international brésilien avait le feu vert de sa compagne pour la tromper, tant qu’il respectait plusieurs règles. Les voici:

Ne pas faire appel à des call-girls

Se montrer discret

Utiliser un préservatif

Ne pas embrasser son amante sur la bouche

L'une de ces règles d'or aurait-elle été bafouée?

«J'ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Mais mes erreurs dans ma vie personnelle je les résous chez moi, dans mon intimité avec ma famille et mes amis... Tout cela a frappé l'une des personnes les plus spéciales dans ma vie [...] La mère de mon enfant. Ça a frappé sa famille, qui est aujourd'hui ma famille. Ça a atteint notre intimité dans un moment si spécial qu'est la maternité.» Contenu de la publication de Neymar. instagram

Pour l'heure, impossible de savoir si pour Biancardi, le message est passé – et la situation digérée. Quoi qu'il en soit, Neymar pourra toujours se consoler avec celui de son père, qui s'est fendu d'un:

«C'est tout mon fils... la vie ne cesse de nous enseigner. Félicitations» Réponse du père de Neymar the economic times

La photo accompagnant la publication en question 👇 Photo du couple prise au mariage d’un de leurs amis, Cris Guedes. source: instagram

