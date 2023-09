Drake est un obsédé

L'impressionnante collection de soutien-gorges de Drake n'est que l'une des nombreuses manies du rappeur. montage: watson

Des Rolex aux sacs Hermès à 35 000 dollars, le rappeur canadien traîne depuis longtemps son obsession pour la collection. Sa dernière lubie s'avère à peine plus affriolante que des Panini: les soutifs.

Il y a quelques années, au moment d'ouvrir son coeur et les portes de son appartement au 52e étage d'une tour de Toronto, Drake se fendait d'une poignée de confessions au Hollywood Reporter, sur ses projets futurs et ses passions du moment. Plus que celle pour Harry Potter, une information fait rapidement le tour du monde. Quelques mot lâchés comme ça, l'air de rien, au détour de la conversation.

«Je collectionne les sacs Birkin depuis des années, un cadeau pour la femme avec qui je me retrouve» Drake, en 2017, au Hollywood Reporter.

Il n'en dira pas plus. Laissant toutes les amatrices de pièces en cuir de crocodile le coeur battant, et un milliard de questions sans réponses. Comment ça, une «collection»? Quel homme sur Terre accumule-t-il les sacs Hermès (dont le prix démarre autour des 10 000 francs pièce), dans l'attente de la future femme de sa vie? Comment les choisit-il? Et où les conserve-t-il? Un dressing? Une cave? Un bunker? Un abri anti-atomique?

Trois ans plus tard, le mystère est levé

Pendant longtemps, très longtemps, trop longtemps, la mythique collection restera un objet de rumeurs et de fantasmes. Une légende urbaine, au même titre que la Dame Blanche ou les ovnis. Jusqu'à ce jour béni de 2020, lorsque les rédacteurs du prestigieux Architectural Digest percent enfin le secret, à l'occasion d'une visite guidée du manoir flambant neuf de Drake.

Un imposante propriété bizarroïde de 100 millions de dollars, où se mêlent marbre, métaux précieux et cristal de roche - et doté, comme il se doit, d'un terrain de basketball privé, de la sempiternelle piscine intérieure ou encore d'un lit de «plus d'une tonne». C'est là, quelque part entre la baignoire en marbre noir de 1814 kilos et les étagères incrustées d'améthyste (true fact), que le clou du spectacle s'offre à nos yeux: le fameux dressing. Rempli, comme le veut la légende, de dizaines de sacs à mains Birkin.

Exposées dans le placard à deux étages (oui, deux étages), les sacs de la promise de Drake. Image: architectural digest

Ne vous fiez pas aux modestes trois exemplaires disposés sur la photo, à côté de la banquette en cuir de mouton. Zoomez plutôt sur le reflet dans le miroir, qui laisse deviner d'autres étagères pleines à craquer, sur lesquelles trônent des exemplaires parmi les plus rares et les plus chers au monde. «Un luxe écrasant», résume Drake au cours de la visite. Quand on sait que certains des modèles peuvent valoir jusqu'à 500 000 dollars, oui, le terme «écrasant» n'a rien d'arrogant.

Drake serait-il syllogomane?

Bon allez, assez parler de Birkin. Nous sommes aujourd'hui réunis pour aborder plus généralement l'obsession de Drake pour les collections en tous genres.

Pour ne citer qu'elles: les montres personnalisées criardes (avec une préférence appuyée pour Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe ou encore Richard Mille), les bijoux en diamants, les voitures de collection rutilantes, les autographes rarissimes, les cartes Panini et les maillots collector de la NBA. Autant de passions dispendieuses pour lesquelles Drake, qui n'est pas connu pour sa subtilité ni sa délicatesse, est prêt à débourser des millions. Il y a quelques années, il s'est délesté de 160 000 dollars pour une édition originale du premier tome d'Harry Potter.

Après tout, il n'est pas le seul. Tom Hanks, lui, collectionne les machines à écrire. Johnny Depp adore les Barbies, Pénélope Cruz les cintres, Claudia Schiffer les insectes et Angelina Jolie nourrit un penchant inquiétant pour les couteaux. Même le sacrosaint Stéphane Bern a confessé souffrir de «syllogomanie». «Je conserve tout et ne jette rien», a-t-il avoué à Paris Match, en 2020.

Reste à savoir ce que dissimule ce besoin maladif d'accumuler des trucs. Combler une angoisse existentielle? Chercher du réconfort? Assouvir un réel intérêt? Raviver des souvenirs d'enfance, quand on rassemblait des coquillages quand on était petit? Dépenser du fric superflu? Ou, comme le suggèrent certains théoriciens de l'évolution, attirer des partenaires potentielles, en leur signalant sa capacité à accumuler des ressources?

Compte tenu de l'obsession de Drake pour trouver l'âme soeur, on penche volontiers pour la dernière option.

La preuve: il a beau être obsédé, Drake est aussi un être généreux. N'a-t-il pas tenté de transmettre sa passion pour les diamants à son ex, Rihanna, en lui offrant une bague en or blanc à 25 000 dollars? Ou celle des cuvettes de toilettes à son ami DJ Khaled? (Nous ignorons, à ce stade de notre enquête, si une pièce de son manoir y est également dédiée.)

Et puis, qui a bien pu passer à côté de ce buzz, mi-août, lorsqu'il a fait don d'un de ses précieux Birkin à une fan dans l'assistance, lors d'un concert à Los Angeles? «Assurez-vous qu'elle bénéficie d'une sécurité à la sortie», s'est-il cru bon de rappeler au reste de la foule envieuse. Dépensier, mais pas fou, ce Drake. Il garde quand même à l'esprit la valeur des choses.

Bah, sa collection en compte tellement que la future femme de sa vie ne verra pas la différence. image: tiktok

Mais finalement, pourquoi se priver? Avec une fortune qui avoisine les 600 millions de dollars, Drake se donne les moyens de sa passion. Chaque concert lui rapporte entre 350 000 et 600 000 dollars. Largement de quoi s'offrir une colonie entière de crocodiles plein, plein, plein d'accessoires Hermès.

Une nouvelle collection bizzaroïde

Sa dernière lubie s'avère toutefois un peu moins chic qu'une pièce d'horlogerie en or massif. Si vous avez vaguement suivi les péripéties de la tournée américaine It's All a Blur, vous savez peut-être que le lancer de soutien-gorge est devenu une tradition incontournable à chaque concert. De très nombreuses fans se sont fait un plaisir de jeter leur exemplaire à la tronche de leur idole.

Mais plutôt que de s'en débarrasser, comme n'importe quelle autre star de la musique, Drake, fidèle à sa manie, a préféré les rassembler, les aligner et les photographier, afin de pouvoir les contempler chaque fois que l'envie lui prend. Une activité qu'il pourra, qui sait, partager un jour avec sa moitié?

Drake et son impressionnante collection de soutifs. «Ça aurait pu être des petites culottes», me rappelle une collègue, voix de la sagesse. image: instagram

En ce qui concerne les sacs Birkin, Mesdames, réjouissez-vous: après moult aventures amoureuses, parmi lesquelles Rihanna, J.Lo ou plus récemment la mannequine Johanna Lei, Drake n'a toujours pas trouvé la femme «avec qui il se retrouve». Ses collections et son cœur sont toujours à prendre.