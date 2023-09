Rihanna a récemment perdu un être cher. Image: Keystone/watson

Rihanna est en deuil

La star américaine a brutalement perdu un membre de sa famille dont elle était très proche. Un choc, quelques jours seulement après son deuxième accouchement.

Joie et chagrin s'entremêlent ces derniers jours pour la chanteuse des Barbades. Après avoir accouché de son deuxième enfant le 3 août, elle apprend le décès de sa cousine adorée, Tannella Alleyne, âgée seulement de 28 ans, quelques jours après, le 13 août, peut-on lire sur le site de Gala.

Bien connue des fans de Rihanna, qui la surnommaient TT ou Nella, la jeune femme a été inhumée le 28 août à l'église anglicane Saint-Georges de l'île des Barbades, au son de Lift Me Up de sa cousine Rihanna. On ignore encore les causes de son décès.

Rihanna avec sa cousine: Une fan de Rihanna a rendu hommage à la cousine de la chanteuse. Image: @favrobz Instagram

Le sort semble s'acharner sur cette partie de la famille de Rihanna, désormais maman de deux garçons. Tanella Alleyne avait déjà perdu sa soeur jumelle il y a quatorze ans. Alors que son frère avait été tué par balles en 2017. (anc)

