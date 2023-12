Que deviennent les héritiers de Johnny Hallyday?

Laeticia, Jade et Joy, Laura Smet et David Hallyday: les héritiers de Johnny se sont déchirés près de deux ans et demi pour tirer au clair la délicate question de son héritage. image: watson

Six ans après la mort de Johnny, voici ce que sont devenus ses héritiers

Voilà six ans jour pour jour que l'iconique Johnny Hallyday a disparu de la scène, laissant ses fans éplorés et ses proches se disputer sa succession. Que sont devenus les protagonistes de cette saga familiale aussi âpre que médiatique, qui a régalé la presse people?

Ce 6 décembre 2017, il est 2h34 du matin lorsqu'un communiqué de presse signé est transmis à l'Agence France Presse. Une annonce au ton triste, simple, solennel. L'onde de choc est mondiale. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, le «Taulier», celui que CNN ou le New York Times qualifiaient d'«Elvis Presley de la France», est mort.

«Mon homme n'est plus. Le papa de nos deux petites filles, Jade et Joy, est parti. Le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Ses yeux bleus qui illumineront encore et encore notre maison, et nos âmes» Laeticia Hallyday,

dans un communiqué transmis à l'AFP,

la nuit du 5 au 6 décembre 2017.

Quatre jours plus tard, sur le parvis de l'église de la Madeleine, Paris. Lunettes de soleil, manteaux noirs, mines blanches, airs graves, le clan de Johnny fait front uni lors des obsèques nationales. Un tableau apparemment uniforme. En coulisses, pourtant, le mur s'effrite déjà, les derniers liens s'étiolent. Entre les deux camps, les accolades et les embrassades sont aussi glaciales que la bise sèche de ce mois de décembre.

Le clan de Johnny: ses deux enfants aînés, Laura Smet et David Hallyday, nés de deux précédents mariages, sa dernière femme Laeticia, et leurs filles, Jade et Joy. Image: LightRocket

La déflagration

Une séparation entre l'influente belle-mère, Laeticia, et les deux enfants aînés du chanteur, Laura et David, qui se creuse depuis des années déjà. Lascivement.

Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, le jour des obsèques. Image: Corbis Entertainment

L'hospitalisation de Johnny, en 2009, suivie d'une plongée en coma artificiel et d'une longue convalescence, ont marqué un tournant dans le couple. L'épouse jusqu'alors effacée de la superstar a troqué son rôle de gamine «incolore, inodore et futile» pour celui de manager et de femme d'influence.

Styliste, directrice artistique, productrice, négociatrice, responsable d'image, protectrice, infirmière, Laeticia a l'œil, un avis, une idée, un pouvoir sur tout. Elle en profite pour procéder à un balayage dans l'entourage et à un relooking complet. Pour Johnny, la décennie 2010 sera celle du renouveau. Une nouvelle ère dans laquelle David et Laura, déjà adultes, trop «indomptables», peinent à trouver leur place.

«Quand tant de légendes du rock sont mortes brisées, overdosées, seules à en crever, lui est parti entouré, protégé par une femme qui dissimule une volonté de titan sous une carrure de libellule. Hier gardienne du temple, désormais dépositaire d'un mythe. Et parfaitement armée pour le défendre» L'Express à propos de Laeticia Hallyday, quelques jours après la mort de son mari.

«Parfaitement armée», il le faudra pour Laeticia. Car la divulgation des dernières volontés de son mari, début 2018, s'apprête à provoquer la déflagration finale dans la famille du rockeur.

2009, la métamorphose est opérée pour Laeticia, plus glamour et plus confiante que jamais. Getty Images Europe

Cela faisait longtemps que Johnny envisageait sa propre mort. Un sujet tabou, mais une préoccupation «quasi quotidienne», se souvient son ancien avocat et conseiller dans Paris Match. Son dernier testament est au moins le sixième d’une série entamée en 1997. L'ultime version stipule que l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste sera légué à trois bénéficiaires seulement: Laeticia et leurs filles adoptives, Jade et Joy. Sans une ligne pour David Hallyday et Laura Smet, nés de deux mariages précédents.

La déchirure

A la «stupéfaction» et la «douleur» succède la riposte. Le 12 février 2018, Laura Smet entame les hostilités, avec le soutien de son demi-frère. La guerre judiciaire est déclarée. Ses avocats dénoncent la multiplicité des testaments consécutifs du rockeur et notent «une réduction, testament après testament», de l'héritage des aînés de Johnny.

«J'aurais préféré que cela reste en famille, mais j'ai choisi de me battre» Laura Smet, dans une lettre transmise à l'AFP par le biais de ses avocats.

Laeticia Hallyday, de son côté, réagit aussi sec, via un communiqué clamant «son écoeurement de l'irruption médiatique autour de la succession de son époux». «Ecoeurement est un terme assez violent, qui augure des batailles à venir», estime Séverine Servat, cheffe des actualités chez Gala, sur le plateau de BFMTV. Elle ne croyait pas si bien dire.

David Hallyday et Laura Smet, les deux enfants de Johnny Hallyday, nés de son mariage avec Sylvie Vartan et Nathalie Baye, en 1966 et 1983. Image: Corbis Entertainment

La question centrale, désormais, est de déterminer si les dernières volontés de Johnny, écrites en 2014, sont régies par le droit californien ou français. Laura Smet et David Hallyday remportent une première victoire; le testament tombe sur le droit français – qui interdit de déshériter ses enfants. Le «bouclier» américain s’effrite. Le procès se rapproche. Laeticia change de ton et d’avocats.

Sur fond de ces tergiversations légales, les médias se régalent et étalent une décennie de relations fluctuantes entre Laura Smet et Laeticia Hallyday. Une inimitié telle que les deux aînés n'auraient même pas été prévenus du décès de leur père, ou qu'ils devaient voir leur père en cachette.

Il est loin le temps où la famille s'affichait bras dessus, bras dessous, sous les flashs des photographes. Getty Images Europe

Le dénouement

Deux ans et demi seront nécessaires pour que les deux parties parviennent, enfin, à un accord. Des années rythmées par les audiences au tribunal, les règlements de comptes par médias interposés, les proches divisés, un déballage permanent sur la place publique. Avec l'approbation de David, resté à l'écart, Laura Smet accepte enfin les conditions proposées par sa belle-mère. Un arrangement qui mêle argent, royalties, patrimoine immobilier et contrôle de l'oeuvre de Johnny.

Pendant ce temps, sa veuve a refait lentement sa vie. A une première histoire d'amour avec un restaurateur parisien en 2020, a succédé une seconde relation avec l'acteur et réalisateur Jalil Lespert. Le couple s'est séparé cet été. Ce sont surtout ses filles, 19 et 15 ans, qui accaparent l'attention de Laeticia. Désormais adolescentes, Jade et Joy sont scolarisées à Los Angeles. Le plus loin possible du feu des projecteurs.



Les petites filles adoptées quand elles étaient bébés par le couple au Vietnam sont désormais bien grandes. instagram

Loin des projecteurs, certes, ce qui ne les empêche pas d'être des jeunes femmes de leur temps. Très active sur TikTok et Instagram, Jade, 19 ans, est d'ailleurs régulièrement la cible d’insultes sur les réseaux sociaux. Sa toute première interview télévisée, prévue dans quelques semaines aux côtés de sa petite soeur sur le plateau de l'émission Sept à huit, sera l'occasion d'en savoir plus.

Laura Smet, quant à elle, s'est mariée en juin 2019 avec un entrepreneur français, Raphaël Lancrey-Javal, avec lequel elle a eu son premier enfant. Selon la presse, les liens entre l'actrice et son ancienne belle-mère sont totalement rompus. «Il n’y aura jamais de paix possible», lâchait-elle encore cet été, d'un ton lapidaire et irrévocable, sur RTL.

Laura Smet, cet automne, au Festival Lumière de Lyon. Image: Corbis Entertainment

Quant à David Hallyday, le chanteur a sorti coup sur coup un nouvel album et son autobiographie le mois dernier. Pas une ligne de ses mémoires n'est consacrée à cette succession âprement débattue. L'héritage de son père est ailleurs, affirme David au Parisien, interrogé sur la question.

«Mon père est un si grand artiste qu’il mérite qu’on pense à lui d’une autre façon. Par sa musique, par tout le travail qu’il a fait pendant plus de 50 ans, par les joies et le bonheur qu’il a donnés à tant de gens, à son public» David Hallyday, au Parisien.

S'il se refuse toujours à prononcer le prénom de Laeticia, David ne cache pas son affection pour ses deux jeunes sœurs, Jade et Joy. «Ma porte leur est ouverte; si un jour elles le veulent, je serai là pour elles. Les enfants ne sont pas responsables des agissements de leurs parents. Jade et Joy sont mes sœurs à part entière, sans la moindre nuance», promet-il.

David Hallyday a suivi les traces de son père dans la musique. Getty Images Europe

5 décembre, un anniversaire que le clan n'oubliera jamais. Aussi désuni, séparé, déchiré qu'il soit. «6 ans déjà... et tu nous manques plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de ton absence», a écrit Laeticia, qui, comme chaque année, s'est rendue sur la tombe de son défunt mari. Ses filles, ainsi que David Hallyday et Laura Smet lui ont emboîté le pas. Chacun avec une tendre pensée pour leur père. Chaque 5 décembre, depuis six ans, la douleur est la même pour tout le monde.