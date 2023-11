Shakira arrive à la 24e cérémonie annuelle des Latin Grammy Awards à Séville, en Espagne, le 16 novembre 2023. Shakira a été convoquée lundi 20 novembre au palais de justice de Barcelone pour assister au premier jour de son procès pour avoir prétendument fraudé le fisc espagnol à hauteur de millions d'euros. Keystone

Shakira sauve sa peau face à la justice

Epilogue pour Shakira et son feuilleton judiciaire la mettant face à face avec le parquet espagnol pour fraude fiscale. La chanteuse colombienne évite la prison, mais devra passer à la caisse pour une somme conséquente.

Ralph Schulze, Madrid / ch media

La chanteuse Shakira a scellé lundi un accord avec le parquet espagnol mettant fin à son procès pour fraude fiscale, qui venait de s'ouvrir à Barcelone, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité et d'une amende de 7.3 millions d'euros.

Dans le cadre de cet accord, annoncé lundi par le président du tribunal, l'artiste colombienne écope d'une peine de trois ans de prison avec sursis, qui sera commuée en amende, et d'une sanction financière d'un montant équivalent à «50%» de la fraude, a déclaré le juge à l'ouverture du procès.

Selon les éléments communiqués par le tribunal, cette amende s'élève à plus 7.3 millions d'euros. La chanteuse colombienne a déjà versé par ailleurs 17.2 millions d'euros au fisc espagnol dans cette affaire, en vue de régulariser sa situation.

Harnachée de rose, Shakira arrive à la Cour provinciale de Barcelone pour assister au premier jour de son procès. Keystone

Shakira clame toujours son innoncence

Arrivée vers 09H00 au tribunal, la star planétaire, vêtue d'un ensemble rose, a indiqué devant le juge reconnaître sa culpabilité et accepter les peines infligées. Elle a quitté le tribunal sitôt la peine prononcée, sans faire de déclarations à la presse.

Dans un communiqué transmis par ses avocats, la chanteuse continue toutefois de clamer son «innocence» et affirme avoir fait le choix d'une reconnaissance de culpabilité pour protéger sa carrière ainsi que ses enfants, en s'évitant «des années» de procédure judiciaire.

«J'avais deux options: continuer à me battre jusqu'au bout, en hypothéquant ma tranquillité d'esprit et celle de mes enfants, arrêter de faire des chansons, des albums et des tournées» ou «refermer et laisser derrière moi ce chapitre de ma vie», assure-t-elle.

«Je dois choisir mes batailles et la plus importante pour moi en ce moment est de faire tout ce que je peux pour que mes enfants vivent une vie pleine et me concentrer sur ce qui est vraiment important: les voir grandir et s'amuser», ajoute la chanteuse.

Le contexte

Le parquet accusait Shakira de ne pas avoir payé ses impôts en Espagne en 2012, 2013 et 2014 alors que, selon lui, elle avait vécu ces années-là plus de 183 jours par an dans le pays, seuil au-delà duquel une personne doit y être considérée comme résidente fiscale.

Il avait requis une peine de huit ans et deux mois de prison et une amende de 23.8 millions d'euros à son encontre.

Malgré les quelques millions à débourser, la reine de la pop latine n'est pas sur la paille pour autant. Depuis la séparation avec Piqué, qui a abandonné Shakira et leurs deux enfants pour une femme beaucoup plus jeune, la star a en effet enregistré des revenus record. Surtout parce qu'elle a réussi à transformer sa déception amoureuse en un succès musical mondial.

Shakira chante sa vengeance

Comme quoi malgré la douleur d'une séparation, il est toujours possible de faire un carton. Dans ses chansons Te felicito (Je te félicite), Monotonía (Monotonie) et Music Session #53, Shakira tire à boulets rouges sur son ex, avec lequel elle a été en couple pendant plus de dix ans. Des chansons qui sont entrées dans l'histoire de la musique sous le nom de «trilogie de la vengeance».

«Tu pensais me blesser, mais tu m'as rendue plus forte», dit l'un de ces tubes. «Les femmes ne pleurent plus, les femmes règlent leurs comptes», chante Shakira, encourageant ainsi toutes les femmes à ne pas se laisser abattre dans un monde d'hommes. A la nouvelle conquête de Piqué, elle avait audacieusement lancé:

«Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo»

Après sa séparation en été 2022 avec le footballeur espagnol, de dix ans son cadet, Shakira a quitté Barcelone pour Miami, dans l'état américain de Floride. Ses avocats lui ont obtenu la garde de leurs deux enfants, Sasha et Milan.

Tant sa vie privée que musicale ont alors connu un nouveau départ, comme l'a confié la chanteuse dans une interview accordée au magazine Hola!. Le succès de ses récents «hits vengeurs», visionnés des millions de fois sur les plateformes de streaming quelques heures seulement après leur sortie, semble le confirmer.

Un mental de battante

Malgré ses déboires judiciaires, Shakira ne se laisse toujours pas déstabiliser. «Elle a appris à digérer les coups bas», comme elle le dit. La musique l'aide à surmonter ses émotions et ses sentiments et à regarder vers l'avant, a-t-elle déclaré dans un entretien à Hola!.

La star a révélé qu'elle travaille actuellement sur un nouvel album. Elle repartira même en tournée mondiale l'an prochain. La preuve que Shakira ne s'attend pas à une longue peine de prison à l'issue du procès fiscal qui débute lundi à Barcelone.

avec ats// Traduit et adapté par Valentine Zenker

