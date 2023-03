dr

Cette star de Harry Potter attend un enfant

Pour la première fois, Daniel Radcliffe, la star de la saga, attend un bébé.

Connu pour sa discrétion, Daniel Radcliffe mène une vie loin des paparazzis et des réseaux sociaux. Mais une information personnelle a été divulguée: l'acteur de 33 ans et sa compagne Erin Darke, 38 ans, vont devenir parents pour la première fois. Une information confirmée par le média britannique The Mirror. L'actrice américaine a été aperçue à New York avec un «baby bump».

Daniel Radcliffe et sa compagne Erin Darke. image: keystone

Comme ce sont des gens discrets, on ne sait pas quand le bébé va naître, et encore moins le sexe de l'enfant. Une source a déclaré au média britannique que «Daniel et Erin ne pourraient pas être plus heureux d'attendre un enfant. Ils sont aux anges et ont hâte de devenir une famille de trois.» Merci The Mirror pour cette information.

Daniel Radcliffe et sa compagne se sont rencontrés il y a dix ans sur le tournage de Kill Your Darlings. La jeune femme de 38 ans est née aux États-Unis contrairement à Daniel Radcliffe qui est britannique. Il y a trois ans, la star de Harry Potter expliquait: «C'est une belle histoire à raconter un jour à nos enfants que nos personnages se sont rencontrés et ont flirté, donc il y a une sorte de douce interprétation de notre première rencontre.»

