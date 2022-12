People

Tate, le plus macho des influenceurs, n'aurait pas dû s'attaquer à Greta

L'influenceur Andrew Tate connu pour ses déclarations misogynes a provoqué mercredi l'activiste climatique Greta Thunberg sur Twitter. Du haut de ses 19 ans, cette dernière n'a aucunement perdu la face.

C'est l'histoire d'un homme qui voulait avoir le dernier mot et qui s'est fait prendre à son propre jeu. Mercredi 28 décembre, Andrew Tate a, à nouveau, fait parler de lui. L'ancien kickboxeur, qui s'est fait connaître pour son contenu largement machiste, a décidé de s'en prendre à la militante climatique Greta Thunberg.

Le Britanno-américain de 36 ans, aujourd'hui influenceur, s'est adressé au visage de l'écologie afin de lui faire part des 33 voitures qu'il possédait. Cela avant de préciser que les moteurs de sa Bugatti et de ses deux Ferrari étaient «particulièrement gourmandes en énergie.»

Comme si ce n'était pas assez, la star spécialisée dans le troll à demandé à la jeune femme de 19 ans de lui envoyer son adresse e-mail afin de partager avec celle-ci une liste complète de sa collection de bolides et de leur quantité colossale d'émissions polluantes. Thunberg, qui se fait très discrète depuis plusieurs mois, n'a pas hésité à lui répondre:

«Oui, s'il te plaît, éclaire-moi de ta lumière. Envoie-moi un mail à l'adresse EnergieDePetiteBite@AchètesToiUneVie.com» Greta Thunberg. twitter

Une répartie des plus acerbes qui a ainsi rappelé la profonde dichotomie entre Greta Thunberg et Andrew Tate fervent opposant à la protection du climat et donc aux revendications politiques de la militante écologiste suédoise. (con)

Traduit de l'allemand par mndl