Plus de photos d'Emrata naked et pas afraid

Emily Ratajkowski et Brad Pitt en couple? Ils ont été vus main dans la main

D'ailleurs, Emrata ne chaume pas. Fin août, elle a eu un date avec un certain Brad Pitt, l'un des célibataires les plus convoités de la planète. Ils ont été aperçus à Paris main dans la main.

Emily Ratajkowski aurait été trompée et demanderait le divorce

Le 8 septembre, elle a demandé le divorce, elle qui était mariée à Sebastian Bear-McClard depuis quatre ans et avec qui elle a un enfant. Mais le cool kid de Manhattan a eu la mauvaise idée de la tromper et la très mauvaise idée de se faire pincer.

On ne peut pas dire qu'Emrata nous a habitués à des photos d'elle très vêtue. La mannequin est connue pour poster sur Instagram des clichés d'elle dénudée, que ce soit pour nous montrer ses fesses, ses seins ou les deux en même temps (il suffit d'être un peu contorsionniste).

