La lente descente aux enfers de la famille Delon

La famille Delon s'écharpe en privé et dans les médias, dans une ambiance de telenovela. Anthony, Anouchka et Alain-Fabien s'attaquent à coups de plaintes et d'interviews polémiques, sur fond de fortune et de chantage.

L'histoire a des airs de polémique familiale classique, mais elle prend des airs un peu glauques, avec des plaintes et du chantage affectif comme munitions. Pire qu'un épisode des Feux de l'amour, les soubresauts s'enchaînent sur fond d'héritage faramineux, dans un brouhaha de disputes (puériles) que même les showrunners de Top Models n'auraient pu écrire.

Tous les ingrédients sont là: le patriarche, mutique, diminué après un AVC en 2019, voit ses trois mômes éructer sur les plateaux TV, dans les journaux, se crêpant le chignon pour l'argent de papa. La polémique enfle et la tambouille médiatique monte en température.

Le feuilleton Delon tient en haleine la France depuis l'affaire Hiromi Rollin, l'ex-dame de compagnie, telle qu'elle était qualifiée, qui est persona non grata dans la famille depuis juillet. Elle a été accusée de harcèlement moral par les enfants de la star. Présentée comme sa «compagne japonaise» par Alain Delon lui-même, elle s'est occupée de lui après ses pépins de santé. Rollin assure avoir vécu 35 ans d'amour avec l'acteur. Mise de côté dans cette guerre familiale, elle n'a pas hésité à cracher son venin, clamant que les enfants favorisent la détérioration de l'état de santé de leur père.

Si la France a trouvé sa nouvelle telenovela à succès, les rôles de chacun et chacune restent difficile à cerner.

Anthony Delon, l'aîné qui accuse la soeur

Anthony, dans Paris Match, a lancé les hostilités en donnant une interview qui a mis le feu aux poudres, s'épanchant sur l'état de santé déclinant de son père. C'est lui qui a lancé le feuilleton Delon.

Il était un ado turbulent, longtemps fils unique d'Alain Delon. Le gamin, selon son père, aurait mal vécu le divorce de ses parents lorsqu'il avait 4 ans. Son enfance et son adolescence n'ont pas été un long fleuve tranquille, mais une certaine joie de vivre a semble-t-il été effleurée auprès de Mireille Darc, la compagne de papa à l'époque.

Il trouvera en elle une figure maternelle, alors que de l'autre, le paternel se montre sévère. Le sourire du rejeton s'effacera très vite face à cette discipline rugueuse inculquée par l'icône du cinéma français. Il en découlera une relation éternellement tortueuse entre le fils et le père. L'ombre de l'acteur n'aidera pas au développement du premier fils:

«On étouffe, on a besoin d'exister, on cherche une porte de sortie» Anthony Delon sur le plateau de «On ne peut pas plaire à tout le monde», en 2003.

La suite? Il se lancera dans les affaires, essaiera de fonder une marque de blouson (AD), goûtant un temps au succès, avant de péricliter. Le Figaro titra un papier: «Anthony, les frasques d'un voyou de bonne famille». Son père ne le secondera pas dans ses désirs d'entrepreneuriat. Encore moins dans le cinéma. Alain expliquera aux médias français que son gamin est «manipulé» par ses fréquentations, dans une interview pour Paris Match. Le business derrière lui, Anthony, motivé à marcher dans les traces du paternel, fera une carrière quasi anonyme devant la caméra.

Son rôle dans le feuilleton: il a été le premier à porter l'estocade, tel un samouraï. Après un entretien piquant dans les colonnes de Paris Match, l'homme de 59 ans a sorti la sulfateuse contre sa soeur. Selon les dires d'Anthony, elle souhaite voir son père, franco-suisse, finir sa vie dans notre pays, pour éviter qu'il ne soit redéfini citoyen français. Ce qui entraînerait «une énorme taxe» post-mortem, a-t-il affirmé sur CNews. Actuellement, la légende du cinéma vit dans sa demeure de Douchy-Montcorbon (Loiret).

Anthony Delon reproche à son père d'avoir (mal) réparti sa fortune en favorisant sa fille, laissant poindre la jalousie, même si, selon lui, «la succession, elle est réglée». Anouchka héritera de 50% de la fortune, tandis qu'Anthony doit se contenter de 25%. Tout comme Alain-Fabien.

Anouchka Delon, la chouchoute à son papa

Anouchka, la soeur, a vu rouge et s'est exprimée du tac au tac face à Audrey Crespo-Mara, au 20H de TF1. Elle avouait sa «honte de voir la vie de sa famille étalée comme ça». Faisant preuve d'une froide maîtrise de son discours, sa réponse a été cinglante:

«Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille»

Née de son union avec le mannequin Rosalie van Breemen, elle a toujours été la chouchoute, «l'adorée», «la fierté» de son papa, celle qui porte dignement le patronyme Delon, comme il l'a sous-entendu.

Alain Delon disait «avoir fait du cinéma à cause des femmes», dans une longue interview à L'Illustré. L'homme à femmes qu'il est (ou a été) n'a jamais caché son favoritisme. Sa fille, 34 ans, a toujours été proche de son père, elle est son soleil.

«J'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres» A propos d'Anouchka dans l'émission «Thé ou café», sur France 2, en 2018

Son rôle dans le feuilleton: propulsée sur les planches par son père, choisie comme exécutrice testamentaire, c'est elle qui serait à l'origine du problème - selon les frangins. Elle est accusée de vouloir rapatrier le paternel en Suisse (Alain Delon étant citoyen helvétique depuis 1999) pour éviter de payer les taxes sur la succession. Chose qu'elle réfute catégoriquement: «La seule raison de le faire venir en Suisse, c'est pour qu'il soit traité. C'était prévu en août de lui faire un check-up, mon frère s'y est opposé. Moi, je n'étais pas d'accord pour qu'il arrête son traitement», s'est défendue Anouchka sur TF1, repoussant les attaques de son grand frère.

Alain-Fabien, le cadet tiraillé

Alain-Fabien est le dernier à être sorti du bois, écornant l'image de sa très chère soeur sur les ondes de BFMTV, avant d'annoncer que, lui aussi, allait porter plainte contre elle. «Tu as ouvert la boîte de Pandore», écrit le cadet des Delon dans une publication Instagram.

Chauffé à blanc, Alain-Fabien (30 ans) n' pas manqué d'appuyer un peu plus sur les fractures familiales. Il est surtout un jeune qui a toujours souffert, tenté une percée dans le cinéma et s'est essayé dans le monde du mannequinat (en signant un contrat avec Dior). Le succès n'a pas été mirobolant. Il s'est également épanché dans un livre (réussi) intitulé De la race des seigneurs. «Quand je prononce le nom sacré, le temps s'arrête», crachait sa plume essorée par le poids du patronyme. Dur d'être le fils d'Alain Delon.

L'écorché vif, comme l'est aussi son grand frère avec qui il s'est rabiboché, lâchait dans Paris Match qu'il se voyait «comme le vilain petit canard de la famille».

Son rôle dans le feuilleton: avant l'interview d'Anouchka sur TF1, il était plutôt resté à l'écart pendant un certain temps, avant d'embrayer. Ce fameux post Instagram, dans lequel on découvre qu'il a enregistré sa soeur à son insu, a déclenché une tempête, le faisant définitivement intégrer le casting. Il assure que sa frangine tente de l'intimider, avec «des méthodes de crapule». Et patatras, Alain-Fabien entre dans la danse et dépose plainte contre sa sœur pour abus de faiblesse et un nombre incalculable d'autres chefs d'accusation.

«C'est très grave ce qui se passe» Alain-Fabien concernant les méthodes de sa soeur Anouchka.

Et Alain Delon dans tout ça?

«J’étais un père particulier, parce que je faisais un métier particulier.» Comme le rappelait Le Point, Alain Delon a vécu une enfance difficile et a reporté ses carences sur ses deux fils. Abandonné à l'âge de 4 ans, il est passé d'une famille d'accueil à la pension, avant de s'engager à 17 ans sous les drapeaux et d'embarquer pour l'Indochine.

Alors qu'à 88 ans son destin et son héritage sont maltraités par des disputes, son image sent le paquet de linges souillés par les rancoeurs et l'argent. Triste fin.